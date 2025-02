El preu de la vivenda escala a nivells de 2011 i ja frega els 1.000 €/m² a Xàtiva

L’accés a la vivenda s’ha consolidat com el principal problema entre tots els maldecaps que afecten els espanyols, tal com ha reflectit el Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) en els seus últims informes.

Les dos capitals de la Costera i la Vall d’Albaida no són immunes als obstacles que presenta el mercat immobiliari per a moltes famílies. Tant a Xàtiva com a Ontinyent, 2024 es va tancar amb el preu de la vivenda marcant un nou repunt i en xifres màximes des de la crisi financera, a pesar que les dos capçaleres comarcals se situen, juntament amb Sueca, entre les tres ciutats de més de 25.000 habitants de la província de València en les quals menys va pujar el cost dels pisos i cases l’any passat, segons l’últim balanç oficial publicat pel Ministeri de Transports i Agenda Urbana.

A Xàtiva, el preu de la vivenda ja frega els 1.000 euros el metre quadrat després de créixer un 8,38 % respecte a 2023. Malgrat que este increment està molt allunyat del 18 % de pujada registrat com a mitjana en el conjunt del territori valencià, el valor taxat mitjà dels immobles residencials venuts en esta localitat en l’últim trimestre de 2024 es va situar en 977,4 €/m², una xifra que no es registrava en este període de l’exercici des de 2011, quan la crisi financera va començar a fer mossa en el mercat immobiliari. Un any abans, en el quart trimestre de 2023, la mateixa dada era de 901 €/m².

En l’últim lustre, el preu mitjà de la vivenda a Xàtiva ha augmentat una mitjana de 265 euros, un 37,2 %.

Segons l’estadística, en la capital de la Costera es van practicar, entre octubre i desembre de 2024, un total de 128 taxacions de vivendes vinculades a operacions de compravenda, de les quals 30 tenien menys de cinc anys d’antiguitat i 98 superaven esta datació.

Ontinyent, segona ciutat més barata

A Ontinyent, el valor mitjà dels pisos i cases va augmentar un 13,23 % en 2024, fins als 829,3 euros/metre quadrat de mitjana. Caldria remuntar-se a l’últim trimestre de 2010 per a trobar una anotació més elevada. En cinc anys, els preus s’han incrementat en la capital de la Vall en 176 euros de mitjana, un 27 %.

Malgrat l’alça del preu, esta continua sent la segona ciutat més barata de la província de València per a comprar un immoble residencial, només per darrere d’Algemesí, a on el cost es va situar en 820,7 euros el metre quadrat en l’últim trimestre de 2024. Entre octubre i desembre de l’any passat, a Ontinyent es van comptabilitzar 116 taxacions de vivendes, 9 d’obra nova i 107 de segona mà.

L’escalada del valor mitjà de la vivenda en la capçalera de la Vall també és inferior a la que experimenta el conjunt del territori valencià. Sueca és la localitat de més de 25.000 habitants a on menys va pujar l’indicador en 2024 (un 7,95 %), seguida de Xàtiva (un 8,3 %), Oliva (9,74 %) i Ontinyent (13,2 %), segons el recompte oferit pel Ministeri.

Mentres puja el preu de la vivenda, els problemes per a trobar lloguers assequibles persistixen: a Xàtiva hi ha disponibles en les principals plataformes immobiliàries uns 400 immobles a la venda i a penes s’oferixen una vintena en règim d’arrendament. A Ontinyent, la xifra de vivendes a la venda és un poc superior, però només n’hi ha 9 per a llogar.

