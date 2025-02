La pujada de l’electricitat porta la inflació al 3 % el mes de febrer

Per quint mes consecutiu, la inflació ha tornat a pujar un escaló en febrer, fins a quedar situada en el 3 %, una dècima per damunt de la dada de gener, impulsada per l’encariment de l’electricitat. La taxa provisional del 3 % avançada este dijous per l’Institut Nacional d’Estadística (INE) —que no es podrà considerar definitiva fins que es publique la dada final, el pròxim 14 de març— duplica la que va marcar un sòl el mes de setembre passat, abans d’iniciar la sèrie de pujades que ja encadena cinc baules.

La recent pujada del preu de l’electricitat —enfront de la baixada de febrer de 2024— està darrere del lleuger increment de la taxa d’inflació de febrer, segons ha avançat l’INE. En sentit contrari, destaca la influència a la baixa dels carburants i lubrificants per a vehicles personals, els preus dels quals pugen, sí, però menys que el febrer de l’any passat, per la moderació de la cotització del barril del petroli.

Si es deixen a un costat els preus més volàtils de l’energia i dels aliments no elaborats, l’anomenada inflació subjacent s’ha retallat tres dècimes en febrer, fins a situar-se en el 2,1 %, la taxa més baixa des de desembre de 2021, fa poc més de tres anys, a les portes del posterior esclat inflacionista.

