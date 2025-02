Raga i Bielsa arriben al tram final de la campanya sense fugides

La fotografia de càrrecs que envolten Carlos Fernández Bielsa i Robert Raga en la seua batalla per liderar el PSPV de la província de València porta congelada quasi un mes. Ni el mogut XV Congrés ni la presentació de precandidatures ni la recollida d’avals ha variat la imatge dels principals suports amb els quals compten els dos dirigents de cara a les primàries d’este diumenge. Les files s’han mantingut fermes en els cercles dels dos aspirants i les ofertes, proposicions i pressions creuades no han provocat desbandades ni canvis de bàndols.

Bielsa ha aconseguit mantindre al seu principal nucli d’alcaldes i antics aliats de l’abalisme com l’alcalde d’Almussafes, Toni González, o el de Burjassot, Rafa García, que, per un moment, es van posar en dubte. També ha sumat l’aparició de Manolo Mata, una figura més simbòlica que amb pes orgànic. Raga, per la seua banda, s’ha envoltat de referents que havien mantingut sintonia amb l’alcalde de Mislata i dels quals es deia que s’anaven a posar de perfil com l’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, o el de Xàtiva, Roger Cerdà. També en el pla del pedigrí intern destaca la implicació de l’exconseller Vicent Soler.

Bielsa amb militants i alcaldes de l’Horta Nord / Levante-EMV

Sense fugides ressenyables entre els “caps” ni transvasament de territoris, la mirada es posa sobre la mobilització de les agrupacions més poblades, especialment València, amb 1.500 inscrits, que podria decantar la balança. Són alguns dels càlculs que traslladen fonts de les dos candidatures, les anomenades “xifres” i que es concreten en un document Excel amb cada una de les agrupacions, dels militants que la componen, qui és el principal dirigent i quin percentatge de fidels podria tindre.

La baralla és vot a vot i no és tant convéncer que es done suport a un o a un altre, sinó que es vaja a votar. Les adhesions solen ser més eficaces conforme més xicoteta és l’agrupació. És més fàcil implicar els militants en l’assumpte orgànic, fer-los més directament partícips que en aquelles localitats a on la militància es dispersa. És per això que la mirada es posa en municipis com València, Gandia, Cullera, Mislata, Sagunt o Almussafes, a on el cens supera els 250 inscrits.

Raga envoltat per G. Luján, B. Nofuentes, J. Mayor, C. Mora, R. Cerdà, J. M. Prieto, M. Such, P. A. Chordá, L. Romero, J. Ros i C. Martínez, ahir / AS

En totes estes, la victòria d’una de les candidatures és clara per comptar amb els principals referents en cada una d’elles: Raga ho farà en les tres primeres, Bielsa en les tres següents. El dubte és per quant. Eixa diferència pot compensar triomfs o derrotes en altres llocs més igualats. Per això serà clau quanta gent vaja a votar en municipis grans, a on la vinculació amb les qüestions orgàniques no és tan directa.

Un 16 % del cens

El cas més destacat és el del Cap i casal. Amb 1.500 militants amb dret a vot, inclòs els inscrits de Joves Socialistes, representa un 16 % del cens. Les possibilitats de triomf de l’alcalde de Riba-roja de Túria passen per aconseguir una àmplia mobilització entre les bases de la ciutat, un teixit més urbà i més desconnectat de qüestions orgàniques en la província. Raga ha posat tota la carn en la graella en l’última setmana en la capital amb quatre actes.

En eixe intent de mobilització també hi ha diferència en les estratègies. Bielsa ha apel·lat en tot moment a erigir-se en el candidat de la militància, per a dotar-los de més veu i participació, una apel·lació directa tractant d’activar-los. Per la seua banda, Raga ha vinculat el procés orgànic a fer oposició al president de la diputació, Vicent Mompó, erigint-se directament contra ell com a “crossa de Carlos Mazón” i prometent una moció de censura. Quin funcionarà, se sabrà diumenge.

