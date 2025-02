AMPA i sindicats inicien una campanya de reclamacions de vots de la consulta educativa

AMPA i sindicats han iniciat una campanya de reclamacions de vots en la consulta de la llengua base a la qual estan cridades a participar 570.000 famílies per a triar l’idioma prioritari en el qual estudiaran els seus fills.

Segons les AMPA, centenars de famílies estan queixant-se de problemes a l’hora de votar i fins i tot d’haver depositat malament el seu vot. Conselleria afirma que les incidències estan sent “puntuals” i que ja estan solucionades.

Educació assegura que tots els dubtes s’han respost en la web de la consulta i demana a les famílies que revisen molt bé totes les opcions marcades, ja que, una vegada emés el vot, no es podrà modificar la seua elecció. De fet, en cas que el vot tinga dades errònies, s’anul·laria.

“En la normativa reguladora de la consulta, s’indica clarament que el representant legal de l’alumnat haurà d’acceptar la declaració responsable, mitjançant la qual indique que totes les circumstàncies al·legades en la consulta s’ajusten a la realitat i hauran de ser acreditades a sol·licitud de la direcció del centre públic o de la titularitat del centre privat concertat”, explica Conselleria. A més, abans de votar apareix una pantalla que diu “Desitja confirmar la gravació del seu vot?”. Així, hi ha fins a tres comprovacions abans d’emetre el vot: la declaració responsable de la família, l’acceptació que el vot no pot ser modificat i una confirmació final.

Protesta de la Plataforma de Defensa de l’Educació Pública / Levante-EMV

Demanen invalidar la consulta

La Plataforma en Defensa de l’Ensenyament Públic considera que les incidències que hi ha hagut fins ara en la votació són motiu suficient per a invalidar la consulta i repetir-la. “Estos errors es mostren a l’hora de marcar una llengua no desitjada, especialment si s’ha omplit la consulta des del mòbil, ja que en la pantalla no es veia la casella del valencià i molta gent ha marcat castellà per error”, explica Rubén Pacheco, president de la Confederació d’AMPA Gonzalo Anaya.

El conseller d’Educació, José Antonio Rovira, va reconéixer ahir que la pàgina web de la consulta no s’adapta als telèfons mòbil, i que, per a votar valencià, “és tan senzill com posar la pantalla en horitzontal perquè isca”. Malgrat tot, va negar que estes suposades equivocacions foren rellevants enfront de totes les persones que havien votat.

Una altra de les incidències vistes estos dies va ser el col·lapse de la pàgina per a la votació a causa de l’alta demanda de pares i mares que saturava els servidors. “Ens van explicar que quan hi ha més de 3.000 famílies votant alhora la pàgina es penja. Va ser un problema que va durar uns 15 minuts i després el vam arreglar”, va assegurar el conseller d’Educació. Segons les AMPA, estes caigudes del servidor va provocar l’enviament de vots per error de moltes famílies.

Un dels missatges d’error que apareixen a l’intentar votar en la consulta de la llengua / Levante-EMV

Àrea d’influència

Un altre dels errors més comuns és no saber, o posar malament, si la família viu o no dins de l’àrea d’influència del centre. L’àrea d’influència és, en la majoria dels casos, el municipi, i l’àrea limítrofa és per a famílies que viuen en una localitat distinta del centre. Hi ha excepcions en algunes ciutats, a on l’àrea d’influència la marca un districte. Són Elx i Teulada a Alacant, i Gandia, Mislata, Ontinyent, Paterna, Quart de Poblet, Requena, Sagunt, Torrent i València en la província de València. Es pot consultar els límits de l’àrea d’influència en esta pàgina web.

Rovira va explicar ahir que tots estos dubtes estan explicats en la pàgina web del plebiscit, i es poden consultar abans de votar. “Hi ha un apartat de preguntes freqüents a on s’han contestat tots estos dubtes perquè les famílies ho consulten”, va explicar el conseller.

La plataforma, a més de sindicats com l’Stepv, han facilitat cartes a les famílies perquè envien les seues reclamacions a la Direcció General d’Ordenació de Conselleria per a “manifestar el malestar i el dret a la rectificació”.

Altres entitats com Acció Cultural del País Valencià van presentar fins i tot una queixa al Síndic de Greuges per la “vulneració de garanties” de la consulta, derivada dels problemes existents a l’hora de votar.

Famílies pel Valencià afirma que moltes famílies estan vivint la situació “molt preocupades”, perquè les fallades són “conseqüència de la falta d’informació per part de la Conselleria”, i, d’altra banda, “per un mal funcionament de l’aplicació, que està provocant que moltes famílies no puguen votar i que unes altres s’hagen equivocat perquè en el telèfon mòbil no es veia en la pantalla l’opció del valencià”.

