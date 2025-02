Els senglars són un dolor: Calp els elimina sense sofriment

Els senglars són un dolor. Un autèntic malson per als ajuntaments de la Marina Alta. A Calp, un ramat d’estos animals campava a plaer per les Salines, un aiguamoll que està en ple centre del municipi i al qual acudixen molts visitants (alguns es van prendre això dels senglars com un circ i els portaven menjar). L’empresa especialitzada en control de fauna contractada per l’Ajuntament, Gesfauna, està aplicant un pla de captures pioner a Espanya. Atrapa els senglars amb una gàbia suspesa controlada per videovigilància i control remot. La trampa ha funcionat a les Salines. Han caigut 9 senglars.

Però estos animals són un dolor. També de consciència. Què es fa amb ells després de capturar-los? Alguns veïns han criticat que se’ls done mort. Demanaven que foren traslladats a les muntanyes i se soltaren allí.

L’Ajuntament assegura que a eixos 9 senglars de les Salines se’ls ha donat, per dir-ho d’alguna manera, una mort dolça. Utilitza l’eufemisme d’“abatre”. Afirma que no se’ls ha infligit sofriment i que tot s’ha fet seguint un estricte control veterinari. També precisa que l’empresa compta amb un departament jurídic especialitzat en matèria de medi ambient.

Prohibit portar-los a un altre hàbitat

Els senglars no han patit, assevera el consistori. Els animals “abatuts” eren dos mascles i set femelles, tots adults. També aclarix l’Ajuntament que a Espanya i la Unió Europea està prohibida la “translocació”, és a dir, traslladar els animals capturats a un altre hàbitat distint.

En el control dels senglars col·laboren la Policia Local i Protecció Civil de Calp. El consistori insistix que no podia quedar-se de braços plegats mentres este ramat creixia més i més. Recorda que els senglars provoquen accidents de trànsit i que a Calp han arribat a atacar persones. També advertix que esta espècie causa danys en el medi ambient i pot transmetre malalties. Els senglars, es mire per a on es mire, són un dolor.

