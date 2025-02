Març, el mes de la solidaritat en el teatre

En un gest de solidaritat, el TEM dedica la seua programació de març als artistes damnificats per la dana del passat 29 d’octubre. Durant este mes s’ha programat un cicle que inclou bandes de música, teatre amateur i companyies valencianes que encara es recuperen dels efectes devastadors de les inundacions.

La primera cita serà els dies 1 i 2 de març, dates en les quals la formació Teatro del Contrahecho encararà l’alcoholisme en Delirium. Esta realitat incòmoda, que la societat preferix ignorar, és la matèria primera d’una tragicomèdia social escrita per Marcos Luis Hernando i dirigida per Isabel Martí. Els responsables de la proposta han fet una gran faena de documentació. El punt de partida va ser la literatura, amb la lectura d’obres de Lucia Berlin, Charles Bukowski, Baudelaire i Boris Vian, sense oblidar un llibre biogràfic sobre la droga més legal del món, Vino torcido, de Joaquín Santaella. Hernando també va recopilar dades que li van fer arribar des d’associacions d’afectats i el Ministeri de Sanitat. I a l’escriptura i l’estadística va sumar-los entrevistes personals a antics addictes, a una psicòloga especialitzada en addiccions i a una treballadora social.

Els protagonistes de Delirium són tres dones (Rosanna Espinós, Pilu Fontán i María Poquet) i dos hòmens (Alberto Baño i Ernesto Pastor), apostats en un bar. En les converses de barra, el muntatge també reflexiona sobre altres classes d’addiccions, com el consum compulsiu, els videojocs, la pornografia en línia i l’ús del mòbil.

‘Delirium’, de Contrahecho / Levante-EMV

Música perquè seguisca la música

Les bandes municipals exercixen un paper fonamental en la vida cultural i social de València. Estes agrupacions no només enriquixen el panorama musical de la província, sinó que també enfortixen el teixit comunitari, preserven tradicions arrelades i potencien l’educació musical entre xiquets i adolescents. La nit del 29 d’octubre, desenes de societats musicals es van vore afectades amb danys materials greus i la destrucció de centenars d’instruments.

El 23 de març, el TEM celebrarà un concert solidari promogut per la Societat Musical Santa Cecília del Grau, en col·laboració amb la Unió Musical d’Aldaia per a recaptar fons a fi de pal·liar les conseqüències de les pluges.

Homenatja els anònims

El 27 de març, en coincidència amb la celebració del Dia Mundial del Teatre, L’Horta Teatre celebrará, en el Teatre El Musical, un últim ball. El seu espectacle L’ultim ball vol ser un homenatge a tants actors i tantes actrius teatrals anònims que, amb els seus espectacles, més enllà de l’èxit o del fracàs, del reconeixement o dels premis, han fet felices moltes persones.

La companyia del barri de Castellar-l’Oliveral abordarà el plaer d’actuar, de viure les coses per primera vegada, de jugar com ho féiem quan érem xicotets i encara no ens havíem posat la cota de malla per a protegir-nos del món.

En un missatge extrapolable a la recuperació després de la dana, Alfred Picó i Carles Alberola parlen en esta comèdia d’allò per què val la pena viure, del que a vegades perdem pel camí, de com poder conviure amb la seua absència “i de com tenim a la nostra mà el timó per a refer contínuament la nostra vida”.

Foto de familia

Entre eixos elencs anònims es troben els integrants de companyies amateur com La Manta al Coll, una agrupació fundada l’any 1989. Este 30 de març escenificaran, en el TEM, Foto de familia.

La comèdia descobrix els misteris que s’amaguen darrere de les aparences d’un clan aparentment perfecte. Les tensions es desencadenen quan Santiago desperta en el seu 55é aniversari envoltat de carinyo i de regals, però contrariat per un obsequi, en principi innocent, del seu fill.

