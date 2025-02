Morant amenaça amb una moció de censura si Feijóo “no mou fitxa” sobre Mazón

La moció de censura a Carlos Mazón en les Corts torna a estar damunt de la taula. El PSPV ha tornat a obrir la porta a presentar-la en el parlament autonòmic després de diversos mesos amb esta opció congelada. La seua líder, Diana Morant, ha amenaçat de registrar-la “si Feijóo no mou fitxa en les pròximes hores”. “Si Feijóo no mou fitxa en les pròximes hores, el PSPV mourà fitxa”, ha assenyalat, sense concretar exactament el moviment, però sense descartar la moció de censura.

És la nova posició dels socialistes valencians davant dels últims esdeveniments de la setmana en els quals s’han revelat que el president de la Generalitat va arribar al Cecopi a les 20:28 hores el 29 d’octubre, 17 minuts després que s’enviara el missatge d’alerta massiu per a tota la població, una versió que, d’altra banda, Morant ha posat en dubte, ja que, ha insistit, “de Mazón jo ja no em crec res”.

Davant d’esta nova versió, la dirigent socialista ha obert la porta a presentar una moció de censura que Compromís fa setmanes que reclama i per a la qual es necessiten, almenys, 20 diputats per a presentar-la, més dels que tenen els valencianistes. Els socialistes en tenen 31 i sí que estarien en disposició de dur a terme este recurs parlamentari per a tractar de forçar l’eixida del cap del Consell. Una altra cosa és que tirara avant.

Este és el pas més complicat, tal com ha recordat Morant. “Si Mazón depenguera de nosaltres, ja no seria president de la Generalitat, però està en mans d’una majoria parlamentària que just la setmana passada, davant d’una petició de reprovació, va tornar a sostindre’l”, ha indicat, recordant la PNL presentada per Compromís demanant la dimissió de l’actual cap del Govern valencià i a on Vox i PP van unir els seus vots per a tombar-la.

Així, amb una majoria parlamentària de PP i Vox en les Corts, la també ministra de Ciència ha posat el focus en Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, de qui ha recordat que ja hi ha precedents a la Comunitat Valenciana que un president dels populars a Madrid destituïsca un president del PP valencià. Va ser el cas de Francisco Camps en 2011, quan va ser obligat a dimitir per Mariano Rajoy en ple escàndol del cas Gürtel.

