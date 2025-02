Quart de Poblet, Riba-roja, Vilamarxant i Loriguilla tornen a exigir a la Diputació resposta per les ajudes de la dana

Les alcaldesses de Quart de Poblet, Cristina Mora, i Loriguilla, Montserrat Cervera, l’alcalde de Riba-roja, Robert Raga, i el regidor de Vilamarxant Xavier Jorge, han denunciat que el president de la Diputació de València, Vicent Mompó, seguix sense donar-los resposta i “no ha complit amb el seu compromís de compensar-los, després de quedar exclosos de les ajudes de la Fundació Amancio Ortega”.

Els responsables d’estes poblacions han assenyalat que “ja ho vam dir en el seu moment i reiterem que la Diputació ha de donar una solució al problema que ha generat amb la seua mala gestió en l’elaboració del llistat que va remetre a la Fundació Amancio Ortega. Fa un mes, es va comprometre a buscar una fórmula que pose fi a esta discriminació i hem sigut pacients, però no podem continuar esperant, perquè els nostres veïns i veïnes es mereixen una resposta immediata”.

Mora, Cervera, Raga i Jorge van denunciar fa dos mesos, de manera conjunta, la “deficient gestió realitzada per Vicent Mompó a l’hora d’elaborar el llistat de municipis que va remetre a la Fundació Amancio Ortega perquè pogueren rebre les ajudes”. Esta fundació va fer efectiva una donació de 100 milions d’euros a les poblacions afectades per la dana, però els veïns i les veïnes de Quart de Poblet, Riba-roja, Vilamarxant i Loriguilla, que van patir pèrdues en vivendes, mobiliari, estris, electrodomèstics, vehicles o es van quedar sense la seua font d’ingressos, no les han pogudes sol·licitar.

En el seu moment, des dels quatre municipis es van dirigir a la Fundació Amancio Ortega, que els va contestar que la distribució de fons responia al llistat que li havia enviat la Diputació i van denunciar que la corporació provincial no els havia inclòs entre els beneficiaris, en una actitud “absolutament discriminatòria”, consideren.

La Diputació estudia solucions i recorda que els diners són d’Amancio Ortega

Des de la Diputació assenyalen que estan estudiant les opcions que tenen al seu abast per a ajudar, però recorden que els diners que s’han donat als pobles són de la Fundació Amancio Ortega, no de la institució que dirigix Mompó.

Suscríbete para seguir leyendo