El València busca retrobar la seua millor versió a El Sadar

La ratxa de l’equip valencianista fora de casa és realment preocupant, i és que no aconseguix guanyar en territori alié des del 15 d’abril de l’any passat, contra Osasuna, per 0-1. Des de llavors, ja són 15 partits consecutius fora de casa en els quals el València no aconseguix fer-se amb els tres punts, cosa que vindria a ser pràcticament una temporada completa.

Però el que resulta bastant estrany és que el València suma tres anys consecutius guanyant a El Sadar, cosa que no havia aconseguit en tota la seua història. Repassant estes victòries del València a Pamplona, s’observa com la situació de l’equip valencianista era bastant diferent de la qual afrontarà l’equip de Corberán diumenge que ve. En l’enfrontament que va tindre lloc en la jornada quatre de la temporada 21/22, el València va passar per damunt de l’equip rojillo, endossant-li un 1-4 amb gran actuació de Guedes i de Carlos Soler. En eixe moment, l’equip dirigit llavors per José Bordalás es va col·locar líder de la lliga i amb grans aspiracions europees.

En la temporada 22/23, a les ordes de Gennaro Gatusso, el València es va imposar per 1-2 a Pamplona en la jornada 7 i es va col·locar en llocs de Conference League.

La temporada passada, l’equip dirigit per Rubén Baraja visitava El Sadar amb el somni latent de poder acabar en les posicions altes de la taula. Finalment, els valencianistes van acabar guanyant la partida gràcies a un gol d’André Almeida i a un penal errat de manera estrepitosa per Ante Budimir. Amb esta victòria, els de Mestalla aconseguien situar-se en zona Conference i continuar somiant desperts amb la possible classificació a competició europea a final de temporada.

Res més lluny de la realitat actual de l’equip de Corberán, que en la present temporada tan sols ha aconseguit cinc victòries i huit empats en les 25 jornades que van de curs de lliga. La capacitat golejadora de l’equip no està sent la d’anys anteriors i és que Hugo Duro, que és el pitxitxi, tan sols suma set dianes en el seu caseller, una dada de pes a l’hora de valorar la situació del conjunt valencianista. A esta dada cal sumar-li que, dels 25 gols anotats des de l’inici del campionat, tan sols set han sigut fora de casa (28 %), estadística amb la qual és molt difícil guanyar a domicili.

Per la seua banda, Osasuna ha aconseguit set victòries i 11 empats fins al moment. La gran arma de l’equip dirigit per Vicente Moreno és el seu ariet, Ante Budimir. El croata suma 13 anotacions i és clau en l’atac rojillo acompanyat de Rubén García i el sempre amenaçador Bryan Zaragoza. És clar que Corberán té davant un gran desafiament en l’intent de frenar una davantera que pot generar molts problemes a la defensa d’un València que ha rebut 38 gols des de l’inici de lliga.

Cal recalcar que en els enfrontaments contra Osasuna, des del 2003, el València ha eixit victoriós en 18 ocasions, ha empatat huit vegades i ha perdut huit vegades. En estos duels, el València ha marcat 56 gols, mentres que Osasuna n’ha anotat 29.

