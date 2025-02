Vox dona oxigen a Mazón i evita demanar la seua dimissió

Enmig de les pressions, Carlos Mazón ha trobat un lloc pel qual respirar en la seua dreta. Enfront dels dubtes que s’acumulen per les seues diferents versions, Vox, principal soci del PP i necessari per si la formació volguera tirar avant un reemplaçament, ha donat oxigen al president de la Generalitat i ha evitat reclamar la seua dimissió. “No és el moment per a qualsevol qüestió política que alentisca la reconstrucció, no és el més convenient”, ha assenyalat este divendres el seu síndic, José María Llanos, a preguntes sobre la dimissió.

El portaveu dels voxistes en les Corts ha esquivat mostrar-se a favor de qualsevol substitució ni tan sols a mostrar qualsevol retret directe sobre el cap del Consell i la seua actuació el 29 d’octubre. És més, Llanos ha assegurat que el que importa no és “a on estaven” els responsables de l’emergència, sinó “si van fer el que havien de fer” i si ho “van fer bé”. “M’és igual el que diga, m’interessa poc”, ha afegit sobre les diferents declaracions de Mazón.

És la mostra que els voxistes no estan molt per la labor de facilitar la caiguda de Mazón per molt que ja comencen a moure’s veus en el PP que posen en dubte la continuïtat del cap del Consell. Una substitució, però, requeriria del vot favorable de Vox en una hipotètica nova sessió d’investidura. “És avançar-se molt, no soc visionari”, ha remarcat Llanos sobre esta opció, a més d’insistir en el fet que el que importa en estos moments és la “reconstrucció”.

Lluny de posar en dubte la continuïtat del president, i en línia amb el fet de centrar-se en la “recuperació”, Vox es mostra cada vegada més favorable a tirar avant els pressupostos per a l’any que ve, en els quals tracta de posar el focus mentres el PSPV demana un ple monogràfic sobre el 29-O. Els comptes es preveu que s’aproven dimarts que ve en el ple del Consell i que a partir de llavors comence la tramitació en les Corts. De fet, Llanos ha assegurat que les negociacions estan sent “molt fructíferes”.

Càrrecs citats

Sobre els dubtes que puguen sorgir sobre l’actuació de Mazón, Vox remet a les conclusions que s’extraguen de la comissió d’investigació de les Corts per a la qual els voxistes citaran tant el cap del Consell com diversos responsables del Govern d’Espanya, inclòs Pedro Sánchez, la delegada Pilar Bernabé, tres ministres o el comissionat José María Ángel. “Volem depurar totes les responsabilitats, caiga qui caiga”, ha indicat Llanos, que s’ha centrat més en l’Administració central que en l’autonòmica.

De la Generalitat, els voxistes també han inclòs entre les citacions de compareixença els exresponsables d’Emergències, Salomé Pradas i Emilio Argüeso. A estos han afegit càrrecs d’altres administracions com la del cap del Consorci Provincial de Bombers, José Miguel Basset, o 16 alcaldes, entre els quals es troba l’alcaldessa de València, María José Catalá, a la qual el PP ha evitat incloure en el seu pla de treball.

