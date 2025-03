Burjassot inaugura l’Exposició del Ninot

El teatre de la Casa de Cultura de Burjassot va albergar, este diumenge al migdia, la inauguració de l’Exposició del Ninot 2025. En companyia de l’alcalde, Rafa García, i de la regidora de Falles, Estefanía Ballesteros, va ser la presidenta de la Federació de Falles local, María José Carretero, l’encarregada de tallar la cinta inaugural i rebre les i els màxims representants de les 13 comissions del municipi.

El públic en general podrà visitar la mostra des del dia 10 fins al 13, de 17 a 20 hores, i aproximar-se a la temàtica que, amb més o menys dosi de vidriol, prompte —des de la plantà fins a la cremà— plasmaran eixos monuments, majors i infantils —26—, que anuncien l’arribada de la primavera. Entre les peces exposades no va passar desapercebuda, “en versió ecologista”, la cèlebre imatge d’El crit del pintor Edvard Munch.

La comunitat fallera firma en el llibre d’honor

Prèviament a l’obertura de l’Exposició del Ninot, el vestíbul de l’ajuntament va ser escenari de la firma que les falleres majors i els presidents dels casals de la federació burjassotera estampen cada curs, a principis de març, en el llibre d’honor de la corporació municipal. Durant la cerimònia, que va presentar la fallera Rosa Maria Ruiz, els nous delegats de la federació van rebre les insígnies que atorguen tant el col·lectiu faller com el consistori. Així mateix es va procedir al nomenament de l’alcalde, Rafa García, com a faller d’honor. La interpretació dels himnes de Burjassot i de la Comunitat Valenciana va coronar la trobada.

Els i les firmants del llibre d’honor de l’Ajuntament de Burjassot / V. R. S.

Com en exercicis anteriors de les festes falleres en la ciutat de les sitges, els dos actes —exposició i firma— havien de vindre precedits un dia abans —dissabte— per la cavalcada de l’humor, que, amb la col·laboració de l’Ajuntament, organitza la Federació de Falles. No obstant això, a causa de les condicions meteorològiques del cap de setmana, es va suspendre la carnavalesca desfilada i es va ajornar. Segons fonts de l’organització, “la cavalcada se celebrarà diumenge que ve, dia 9, a partir de les 18 hores”.

