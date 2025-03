Cinema Jove, avantsala dels Oscars

Detectar talent no és cosa fàcil. Menys encara quan no es tracta de figures consagrades, noms que ja resplendixen en l’olimp dels déus artístics. Destacar el treball ben fet en creacions independents no és qüestió d’atzar. Cinema Jove ha sabut ensumar la capacitat del director Sean Baker, que es va emportar, la nit de diumenge, entre d’altres, els Oscars a millor director i millor pel·lícula per Anora.

El cineasta, nascut a Nova Jersey en 1971, va rebre en 2023 el Premi Lluna de València per ser un dels directors “més lliures, renovadors i compromesos” del cine indie estatunidenc recent”. Llavors el director del certamen cinematogràfic valencià, Carlos Madrid, va assegurar que Baker és “el gran retratista d’ecosistemes al marge, algú que posa el focus en no-llocs, en personatges que tracten d’eixir a flotació o trobar un poc de comoditat dins del seu hàbitat”.

Baker, amb els seus quatre Oscars / AP

Després del seu pas per Cinema Jove, Baker també va obtindre en 2024 un important èxit en el Festival de Canes, un dels més prestigiosos del món. Baker va rebre la Palma d’Or de Canes precisament per Anora, la cinta que ha aconseguit cinc premis de l’Acadèmia de Hollywood.

Després de guanyar a Canes, Madrid va recordar que “Sean Baker, en la seua trobada amb el públic, ens va parlar d’Anora, pel·lícula que tenia rodada en aquells dies, però el muntatge de la qual encara no havia començat. Ens va avançar que es tractava de la primera pel·lícula en la qual no anava a centrar-se en un grup marginal de la societat americana”.

Baker va triomfar amb els premis a millor pel·lícula i millor direcció amb una cinta que retrata la història d’una stripper estatunidenca que es casa amb el fill d’un oligarca rus. El film, a més, va aconseguir els premis al millors guió original i millor muntatge, a més de l’estatueta de millor actriu, que va alçar Mikey Madison.

Fotograma d’‘Anora’ / L-EMV

Amb els premis obtinguts en esta d’edició dels Oscars, Baker es va convertir en la tercera persona que guanya quatre premis en una mateixa gala, una cosa que fins ara només havien aconseguit el llegendari Walt Disney i en 2020 el coreà Bong Joon-ho amb Paràsits.

