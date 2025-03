Crisi en el Govern de València: Vox expulsa Juanma Badenas del partit

El tinent d’alcalde de València i portaveu municipal de Vox, Juan Manuel Badenas, ha sigut expulsat del partit. Així ho han confirmat a Levante-EMV fonts del grup de VOX en la Generalitat. Es tracta, han explicat fonts de la formació que lidera Santiago Abascal, d’una “mesura cautelar del Comité de Garanties de Vox consistent en la suspensió dels drets com a afiliat i inhabilitació per a exercir càrrec o funció en el partit o en representació d’este”. Esta suspensió estarà “en vigor, assenyalen les mateixes fonts, fins a la resolució del present expedient disciplinari”.

Els fets denunciats per Compromís estan relacionats amb un contracte atorgat per Badenas, que ha motivat que Vox a Madrid haja obert una investigació interna contra el segon tinent d’alcalde per a aclarir si el citat contracte es va fer legalment. L’alcaldessa, María José Catalá, va anunciar esta setmana que ha encarregat als servicis jurídics municipals que analitzen si esta adjudicació està ben feta. A partir d’ací, Catalá ha dit que respecta les decisions que prenga Vox sobre el seu regidor.

Com va informar este diari, el líder de Vox estava sent investigant internament pels contractes que havia adjudicat des de la Regidoria d’Ocupació. Compromís va formalitzar la setmana passada una denúncia davant de la Fiscalia Anticorrupció perquè s’investigue el tinent d’alcalde i portaveu de Vox, Juan Manuel Badenas, pels “presumptes delictes de tràfic d’influències, frau, negociacions prohibides a funcionaris públics i prevaricació”. La portaveu de Compromís en l’Ajuntament de València, Papi Robles, advertia “del presumpte ús sistemàtic i fraudulent de les institucions per part de Vox per a afavorir els seus interessos i els de les seues xarxes afins”.

L’expulsió de Badenas afig complexitat a l’eventual relleu de Carlos Mazón en la Generalitat, per al qual s’assenyala clarament l’alcaldessa de València.

Suscríbete para seguir leyendo