Les víctimes elogien la tenacitat de la jutgessa “perquè se sàpia la veritat”

Les cinc associacions de víctimes, familiars i damnificats per la dana del 29 d’octubre que s’han conformat després de la tragèdia tenen clar que només la justícia posarà en el seu lloc els responsables públics que no van vore vindre el que succeiria aquell fatídic dia i que es va cobrar la vida de 227 persones. Eixa causa està principalment en mans del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 3 de Catarroja, que ha assumit, des del 5 de desembre de 2024, la instrucció pels delictes d’homicidis i lesions per imprudència en la gestió de l’emergència. “La sensació general és que hi ha esperança en el fet que tot es resolga amb la depuració de responsabilitats públiques i polítiques”, sosté Rafael Hoyo, en termes particulars i com a membre de l’Associació d’Afectats per la Dana a Aldaia.

Com ell, Christian Lesaec, de l’Associació de Damnificats per la Dana Horta Sud, constata que el treball de la jutgessa està sent “dur, amb correcció, sentim que treballa molt i bé”, gràcies a les actuacions i requeriments que ha anat duent a terme al llarg d’estos mesos. Esta associació ha sumat uns 180 querellants i molts d’eixos testimoniatges estan arreplegats en el sumari que s’ha fet públic en els últims dies i que dona bon compte de la magnitud de la tragèdia en termes personals. No obstant això, Lesaec lamenta que només s’hagen acceptat els querellants que hagen certificat danys físics però no psicològics, que són pràcticament tots. “Molts no han pogut personar-se per no haver perdut un familiar o tindre un informe de lesions, malgrat que els traumes psicològics són comuns en tots i hem presentat un recurs perquè s’admeten”, assenyala.

En este sentit, Mariló Gradolí, de l’Associació de Víctimes de la Dana Octubre 2024, té una petició clara: que es dote de més mitjans i recursos este jutjat que ha decidit assumir la instrucció. Fins ara, es mostren satisfets de vore com la jutgessa ha evidenciat i corroborat, a través de les seues preguntes, que l’alerta “va arribar tard i malament”. “Almenys, ella està ajudant a saber la veritat del que va passar aquell dia per a depurar responsabilitats, que clarament era d’Emergències de la Generalitat, així que esperem que la jutgessa seguisca el seu camí i ens descobrisca totes les mentides del Consell”, afig.

“El focus està posat a on toca, en les víctimes, gràcies a la jutgessa i els mitjans de comunicació” Christian Lesaec. Associació Damnificats de la Dana Horta Sud “La justícia està pressionant molt i tenim esperança que es depuren les responsabilitats” Rafael Hoyo. Associació d’Afectats per la Dana a Aldaia

De fet, esta associació és la que sí que ha decidit prendre partit en les qüestions polítiques i mobilitzar-se tant en les manifestacions mensuals, com la de dissabte, com amb xicotetes accions contra el president Carlos Mazón, el seu Consell i, fins i tot, visibilitzant-se en les Corts. La resta d’associacions preferixen mantindre un perfil apolític —donant llibertat als seus membres a participar-hi particularment—, però, en el cas de l’Associació de Víctimes de la Dana Octubre 2024, ho tenen clar: “La nostra associació vol justícia i reparació, també en l’àmbit social, en què ha quedat clar en la manifestació de dissabte que Mazón està completament desacreditat i no té altura política”, conclou Gradolí.

Pendent dels desapareguts

“M’és igual a on va estar Mazón, però m’importa a on no estava. La instrucció és espectacular” Ernesto Martínez Alfaro, oncle d’Eli, desapareguda. “És reconfortant saber que s’està investigant ja el que va succeir gràcies a una jutgessa que s’ha involucrat” Saray Ruiz, filla de Francisco Ruiz, desaparegut.

En esta complexa i delicada situació que travessen els familiars de les víctimes i els damnificats es troben també dos familiars dels tres desapareguts que no han sigut localitzats encara. Ernesto Martínez Alfaro, oncle d’Eli, no apareguda, i germà d’Elvira, que sí que va ser localitzada. Com que residix a Cheste, el seu cas es porta en els jutjats de Requena, però reconeix que seguix de prop la instrucció de Catarroja, que qualifica d’“espectacular com va de ràpida”. Ernesto es troba sumit en tràmits administratius perquè el seu nebot-net, fill d’Eli, puga ser considerat orfe i puga accedir a totes les ajudes. Una circumstància que es complica al no poder certificar encara la defunció.

En el cas de Saray Ruiz, filla de Francisco Ruiz, va ser el jutjat de Catarroja qui va requerir assumir la desaparició del seu pare en la causa general. “La sensació del treball de la jutgessa reconforta en una certa manera, perquè sentim que s’ha involucrat escoltant totes les versions”, assenyala Ruiz. Tant ella com Ernesto Martínez estan dins del Col·lectiu de Víctimes de la Dana, vinculada a SOS Desapareguts, que presentarà el 14 de març en l’Audiència Nacional una querella per part de damnificats de les províncies de València i d’Albacete.

Amb la mirada en el futur

Mentres, l’associació Tots a una Veu té un altre objectiu: centrar-se en el futur. Fernando Catalán, membre de la plataforma, explica que es mantenen apolítics perquè necessiten totes les administracions per a gestionar la reconstrucció, a on han posat el focus i l’objecte del seu treball. “Volem que no torne a passar i demanem la creació de les infraestructures necessàries per a evitar-ho, amb protocols d’emergència tant per a la ciutadania com per als cossos de seguretat”, explica.