Primeres incidències per les pluges intenses a la Safor

Les pluges que des de dissabte passat han caigut en la comarca de la Safor, a vegades amb una intensitat elevada, estan causant les primeres incidències en este matí de dilluns. Fins a este moment, les precipitacions acumulades són de 125 litres per metre quadrat a Barx, 112 a la Llacuna de Vilallonga o 128 a l’Orxa, ja en la comarca del Comtat. A més, els registres han superat àmpliament els 70 litres en pràcticament tota la comarca de la Safor i s’aproximen als cent en molts punts.

La pluja, malgrat alguns episodis de caràcter torrencial, no pot considerar-se negativa fins ara, però sí que ha ocasionat la crescuda del cabal de molts barrancs i de rius com el Vernissa i el Serpis. Fruit d’això, molts ajuntaments dels municipis que travessen els seus cursos s’han vist obligat a senyalitzar degudament i a tallar els camins que passen per dins de la rambla.

Des de Vilallonga a Gandia, passant per Ador, Potries, Beniflá, Beniarjó i Almoines, les policies locals han advertit del risc. També s’han vist afectats guals que discorren entre Llocnou de Sant Jeroni i Palma de Gandía, en el curs del Vernissa, a causa del cabal, que ha crescut fruit de les pluges en el vessant llevantí de la comarca de la Vall d’Albaida.

Precisament els camins que creuen els llits són la principal preocupació de les autoritats, atés que la irresponsabilitat de travessar-los està en l’origen de molts accidents amb resultats fatals, sobretot quan se circula en vehicles que es queden embossats enmig del corrent, com va ocórrer ahir en un municipi de Múrcia amb resultat de mort.

L’Agència Estatal de Meteorologia manté la previsió de pluges intenses i prolongades a la Safor, de manera que s’advertix la població que, sobretot en els desplaçaments, siguen molt prudents.

Sense pluja més a l’interior

Lamentablement, esta pluja no ha sigut tan significativa, almenys de moment, en l’interior de la conca del Serpis. Plou al Comtat i, molt menys, a l’Alcoià, de manera que no s’estan generant cabals suficients perquè el pantà de Beniarrés acumule molta aigua per a l’estiu, com seria desitjable.

