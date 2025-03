Riba-roja licitarà el nou contracte de residus per 18,3 milions

El Ple de l’Ajuntament de Riba-roja de Túria ha aprovat l’inici de l’expedient per a la contractació del servici públic de recollida de residus sòlids urbans, la poda i els productes voluminosos, juntament amb el servici de control i supervisió d’este, per un import de 18,3 milions d’euros. La duració del contracte està fixada en 14 anys en total.

El punt va comptar amb els vots a favor de l’equip de govern del PSPV i l’abstenció de la resta de grups de l’oposició: el PP, Compromís, EU-Podem i Vox. El procediment de contractació és obert, amb diversos criteris d’adjudicació i amb condicions especials d’execució de caràcter social i mediambiental. La proposta abasta tot el nucli residencial, excepte els polígons.

El document subratlla que esta contractació s’engloba “en un context en el qual la producció de residus es troba en un augment continu i enfocat a l’estratègia per al reciclatge de residus”. Cal recordar que l’inici d’este expedient administratiu està inclòs en el Pla de contractació de 2025 aprovat, al seu torn, pel Ple municipal de Riba-roja de Túria en el ple del passat mes de gener.

Lots de l’expedient

El primer dels lots inclosos en l’expedient de contractació preveu el servici d’arreplega dels residus sòlids urbans, la poda i els productes voluminosos, per un valor de 18,1 milions, inclosos els impostos, mentres que en el segon dels lots es fa referència al servici d’assistència tècnica i suport per al control i la supervisió sobre la prestació del contracte per un valor d’altres 208.601 euros en total, de manera que la quantitat de licitació ascendix als 18,3 milions.

L’arreplega de poda també entra en el pròxim contracte / A. R.

L’alcalde socialista, Robert Raga, ha subratllat que es tracta d’un servici “molt important en el funcionament diari del nostre municipi, amb un gran valor per als ciutadans, i que constituïx una de les prioritats de l’actual equip de govern en la defensa i protecció del nostre medi ambient, i, per això, els Objectius de Desenrotllament Sostenible són una part essencial del plec de condicions”.

Objectius de Desenrotllament Sostenible

La memòria establix la inclusió de diversos Objectius de Desenrotllament Sostenible (ODS) corresponents a l’Agenda 2030, amb una contractació regulada, harmonitzada i amb una tramitació ordinària. Entre els ODS inclosos destaquen els pertanyents a un treball decent i creixement econòmic, ciutats i comunitats sostenibles i una producció i consum responsables.

L’acord del ple preveu l’inici de l’expedient de contractació, la sol·licitud al Departament d’Intervenció de l’emissió de l’oportú certificat d’existència del crèdit, el certificat al Departament de Medi Ambient del plec de prescripcions sobre les característiques tècniques del servici i altres informes de la Secretaria General i la Intervenció Municipal.

