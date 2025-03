Catalá renegocia el pacte de govern amb Vox després de l’expulsió de Badenas

El PP de València renegociarà el seu acord de govern amb Vox davant de la crisi política oberta en l’Ajuntament del Cap i Casal per l’expulsió del seu portaveu a València, Juanma Badenas, que va donar a conéixer ahir al matí la direcció nacional que presidix Santiago Abascal. El portaveu del Govern municipal de València, Juan Carlos Caballero, va anunciar ahir, després de l’expulsió cautelar i temporal de Badenas, investigat internament pel seu partit per uns contractes adjudicats per la seua regidoria, que els populars han obert una “via de diàleg i de negociació” amb Vox Madrid perquè la decisió adoptada allí “no afecte la gestió” ni la governabilitat del consistori de València, a on els populars governen amb els quatre regidors de Vox.

Caballero va anunciar que “revisaran les competències de govern” i va aclarir que “no estem plantejant la ruptura ni que Vox isca del Govern municipal”, cosa que abocaria l’alcaldessa, María José Catalá, a un govern en minoria. “Vorem com es trasllada a l’Ajuntament l’acord de Vox nacional sobre Badenas”. Caballero va comentar que l’alcaldessa, que de matí no va voler pronunciar-se sobre esta notícia en un acte en la Ciutat de l’Artista Faller, va tindre comunicació oficial de Vox Madrid al migdia.

El portaveu nacional de Vox, José Antonio Fúster, va anunciar que “s’està buscant” un nou portaveu en el grup municipal de València que substituirà el regidor i tinent d’alcalde expedientat. Serà, en tot cas, “un càrrec de portaveu eventual”, “fins que es tanque i concloga l’expedient” disciplinari obert contra el tinent d’alcalde i regidor d’Ocupació i Parcs i Jardins. Tot fa pensar que este càrrec de portaveu recaurà en José Gosálbez, que ja va ser portaveu en l’anterior mandat i cap de llista en 2019; o, en tot cas, en la regidora de Festes, Mónica Gil. És poc probable que este càrrec de portaveu recaiga en Cecilia Herrero, la quarta regidora del grup i parella sentimental de Badenas.

La governabilitat es complica

La governabilitat a València després de l’expulsió de Vox, encara que es diga temporal, es complica. El fins ara portaveu de Vox no ha respost a les telefonades de Levante-EMV. Una possibilitat amb la qual s’especula és que Badenas i Herrero se’n passen al grup mixt. En el grup municipal de Vox es quedarien Gosálbez i Gil. L’alcaldessa necessita els quatre vots de Vox per a garantir-se la governabilitat municipal (majoria de 17 dels 33 regidors) i l’estabilitat en les votacions d’assumptes com urbanisme i pressupost. El pressupost d’enguany, almenys, ja estaria salvat. Per això, si Badenas se’n va al grup dels no adscrits i l’acompanya Herrero, posaria Catalá en un compromís, encara que és possible que no deixe de fer costat al PP, sempre que arribe al seu propi acord amb els populars.

Suspés i inhabilitat per a càrrec públic

Segons fonts de la direcció provincial de Vox, la mesura que s’ha pres contra Juan Manuel Badenas és “cautelar”, però consistix en “en la suspensió dels drets com a afiliat i inhabilitació per a exercir càrrec o funció en el partit o en representació d’este, fins a la resolució del present expedient disciplinari”. Quant als contractes que han motivat l’obertura de la investigació contra Badenas i la seua suspensió cautelar, va subratllar el regidor del PP, “eixos contractes han sigut substanciats pel marit de Pilar Bernabé, la representant del Govern de Pedro Sánchez a la Comunitat Valenciana”, va dir Caballero. “S’estan analitzant per part dels servicis jurídics de l’Ajuntament de València” per a vore si s’han realitzat conforme a la llei. “No tenim la conclusió d’este informe, però vetlarem perquè la contractació siga exquisida”, va advertir Caballero.

