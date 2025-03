Dia sense col·legi en quasi tota la Safor

La comarca de la Safor comença el dia hui sense classes en quasi tots els seus col·legis i instituts després que, a última hora de la vesprada d’ahir, els ajuntaments suspengueren l’activitat docent per a evitar desplaçaments d’alumnes i familiars fins als centres. En eixa decisió hi ha algunes excepcions, com ara Palmera, Rafelcofer i Potries, que han assenyalat que, de moment, mantenen les classes.

Ho van fer atenent l’alerta taronja, que a vegades ha passat a nivell roig, decretada per l’Agència Estatal de Meteorologia en previsió de pluges fortíssimes de més de 100 litres per metre quadrat en poc de temps.

El primer municipi que va decretar la suspensió de les classes va ser Tavernes de la Valldigna, cap a les 6 de la vesprada. A partir d’eixe moment es van succeir en cadena les reaccions idèntiques i, poc després, Gandia i Oliva també anunciaven a la seua població que no hi hauria classes este dimarts. En el cas de Gandia, l’alcalde, José Manuel Prieto, va reunir a l’ajuntament el Comité d’Emergències per a analitzar la situació abans de decidir sobre un tema que afecta milers de famílies.

Paral·lelament es va anunciar el tancament de les activitats esportives i lúdiques a l’aire lliure per a evitar riscos.

Malgrat eixa decisió, durant tota la nit no ha plogut a la Safor. El cel ha estat encapotat i es manté la previsió de fortes precipitacions que es podrien produir, segons Aemet, fins a les 18 hores d’este dimarts.

L’anul·lació de les classes ja ha tingut les seues primeres conseqüències visibles en matèria de mobilitat. Els accessos a la ciutat de Gandia i alguns dels seus carrers, que en alguns punts es col·lapsen o congestionen de trànsit atesa la gran quantitat de cotxes que porten als alumnes, comencen el dia hui molt més tranquils, i, de fet, no s’han registrat embossaments en les carreteres que desemboquen en esta ciutat.

La pluja també manté suspesos els treballs de millora de la seguretat viària en l’accés nord de Gandia, el conegut com a scalextric de la ronda de l’N-332, de manera que els vehicles poden continuar circulant com fins ara.

