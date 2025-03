L’atur baixa a la Comunitat Valenciana en febrer en més de 6.000 persones

Febrer va acabar a la Comunitat Valenciana amb una retallada d’enorme calibre en l’atur registrat, segons les dades que ha donat a conéixer hui el Ministeri de Treball. El nombre d’aturats es va reduir en 6.074 i va deixar la xifra global d’aturats en l’autonomia en 312.507, després d’un descens de l’1,91 %.

17 anys

La dada valenciana és de tal magnitud que, per si mateix, supera la xifra registrada en el conjunt d’Espanya, a on l’atur va baixar en 5.994 persones i es va situar en 2.593.449, la xifra més baixa en un mes de febrer en els últims 17 anys, segons el departament dirigit per Yolanda Díaz. En conseqüència, la Comunitat va ser la regió que va registrar la millor evolució en esta estadística en febrer. A continuació figura Catalunya, amb un descens de 2.318. Madrid, per contra, va ser l’autonomia amb pitjors registres, amb 4.172 aturats més. En la comparativa amb l’any passat, la reducció a la Comunitat és de 14.825, amb una baixada del 4,53 %. A Espanya, la disminució va ser de 166.959 persones.

La construcció ha reduït el nombre d’aturats / Germán Caballero

El millor comportament per províncies el va tindre València, amb un descens de 3.469 aturats, probablement vinculats en part a les contractacions temporals per les festes de Falles. Alacant va registrar una baixada de 1.908, i Castelló, de 697. De fet, encara que la desocupació es va reduir en tots els sectors d’activitat, la veritat és que van ser els servicis els que van acaparar la xifra més gran, amb 4.613 persones menys en les oficines públiques d’ocupació. A continuació hi ha la indústria, amb 885; la construcció, amb 642, i l’agricultura, amb 142. Per contra, el col·lectiu sense ocupació anterior va experimentar una pujada de 215.

Contractes

La bona dada de l’atur, però, no es va vore acompanyada de les contractacions, que van tindre en febrer un descens intermensual de 1.318. Es van situar per damunt de les 102.000, aproximadament el 10 % de les subscrites en el conjunt d’Espanya, a on van arribar a 1,09 milions. No obstant això, en la comparativa interanual, els registres són positius, atés que es comptabilitza una pujada de 1.477.

