Mazón i els empresaris valencians aprofundixen el seu distanciament

Les relacions entre el president Carlos Mazón i els empresaris valencians no travessen ni molt menys el seu millor moment. La gestió política de la dana del passat 29 d’octubre ha obert una bretxa entre el cap del Consell i la patronal autonòmica CEV que es va evidenciar (i es va ampliar) este dilluns, després que Mazón no assistira a les celebracions del Dia de l’Empresa impulsades per l’organització empresarial que presidix Salvador Navarro, que en la seua intervenció va admetre la “preocupació” dels seus socis pel panorama polític actual a la C. Valenciana i va evitar donar suport al cap del Consell després de ser preguntat per la seua continuïtat.

La patronal va oferir a Mazón clausurar la cita d’este dilluns, si bé el president va al·legar problemes d’agenda per a no acudir. Malgrat les ofertes de canvis d’horari que va fer la CEV, el cap del Consell va mantindre la seua impossibilitat d’acudir. La Generalitat va enviar, en el seu lloc, la consellera d’Indústria, Marián Cano.

L’any passat el popular sí que va presidir l’acte, si bé és cert que llavors va tindre lloc en el Palau de la Generalitat, mentres que en esta ocasió s’ha triat Catarroja, un dels municipis més afectats per la dana, com a enclavament per a celebrar l’acte, cosa que tampoc hauria ajudat a comptar amb la presència del president, que evita des de fa temps la zona zero de la tragèdia.

Navarro es va mantindre distant amb la figura de Mazón durant tot el desenrotllament de l’acte i no va dubtar a transmetre la “preocupació” del sector empresarial per la conjuntura actual de la política valenciana. En clara al·lusió a Mazón i els seus canvis de versió, va recalcar: “No acabem d’eixir del dia 29 (d’octubre) i no es genera certitud i confiança”.

Sobre si el popular ha de dimitir, es va limitar a assenyalar que “no és decisió” seua i a subratllar que “són temps de centrar-se en la reconstrucció de les zones devastades per les inundacions”.

Mazón, ni un acte tranquil

En lloc de Catarroja, Mazón va optar per presidir un acte d’entrega de títols de funcionari a persones amb diversitat funcional. Però ni així es va deslliurar de tornar a sentir el crit de “Mazón dimissió”, ni referències al seu dinar en El Ventorro. Dos familiars directes d’un dels nous funcionaris va interrompre la intervenció del president al crit de “Mazón dimissió”.

Ningú en l’auditori va continuar el càntic i els protagonistes van abandonar la sala per voluntat pròpia. El president va demanar “respectar l’acte”: “Fora em dieu el que vulgueu”, va dir. En l’exterior, a l’eixida de Mazón, es van repetir els mateixos crits.

Segons va indicar un d’ells a Levante-EMV, Mazón “ha utilitzat l’acte” per a “fer-se la foto” en un context en el qual “sap que no li cridaran”, cosa que titla d’“indignant i mesquina”. “Deslluïx un acte que hauria de ser bonic”, va lamentar després de recordar que el seu fill està des de 2014 preparant l’oposició que ara ha aprovat.

Segons este familiar, des de la Generalitat no van avisar les famílies de la presència de Mazón en este acte. Fonts sindicals apuntaven, així mateix, a l’excepcionalitat de vore un president en esta mena d’esdeveniments. Asseguren que és “la primera vegada” que el màxim responsable de la Generalitat acudix a un acte així i remarquen que l’habitual és que se celebren en la Ciutat de la Justícia i no en un auditori de la Ciutat de les Arts i les Ciències.

