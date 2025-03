La mortaldat en el Magre suma ja un centenar de peixos

La Confederació Hidrogràfica del Xúquer continua analitzant les causes de la sobtada mort d’un centenar de peixos de diferents grandàries en les aigües del riu Magre al seu pas pel terme municipal de l’Alcúdia. En este sentit, la investigació continua oberta i, per tant, no es descarta cap hipòtesi entorn d’esta mortaldat.

Durant la jornada d’ahir, i després de rebre l’avís per part de la plataforma Xúquer Viu, els tècnics de la CHX van estar retirant estes espècies, que superaven, en alguns casos, el mig metre de longitud. Encara que en un primer moment s’apuntava a la presència d’una trentena de carpes sense vida en esta zona del riu, la Comissaria d’Aigües alertava la plataforma Xúquer Viu que el nombre de peixos morts ha augmentat. Encara que la setmana passada se’n van vore pocs, este cap de setmana se n’han arribat a comptabilitzar uns cent, i de més grandària. No obstant això, alguns d’estos han sigut arrossegats aigües avall a conseqüència de les precipitacions acumulades estos dies, per la qual cosa només s’han pogut retirar diverses desenes d’estos.

La CHX ha explicat a Levante-EMV que, durant estos dies, els tècnics faran un seguiment en esta zona —i en aigües pròximes— per si aparegueren més exemplars després de l’avís per part de Xúquer Viu. Va ser esta plataforma qui va alertar de la seua presència i va exigir la seua retirada, ja que els animals feia més d’una setmana que jeien allí.

Encara que hi ha diferents hipòtesis, les anàlisis de l’aigua seran les encarregades de determinar la causa de la defunció d’este centenar de peixos. “Estem analitzant este punt i també aigües amunt”, assenyalen des de la Confederació. Cal recordar que no és la primera vegada que apareixen espècies mortes en este tram del riu Magre.

A principis del 2019 ja es van trobar prop d’un centenar de peixos sense vida en esta zona, encara que la seua grandària, com expliquen des de la plataforma Xúquer Viu, era inferior. En aquella ocasió, no es va poder determinar l’origen de la mort, però s’especulava amb un abocament il·legal, el reduït cabal i l’escassa oxigenació de l’aigua.

La situació va tornar a repetir-se en 2022 amb la presència de males olors i la troballa d’aigua amb un color blanquinós. El portaveu de la plataforma Xúquer Viu, Paco Sanz, demana que s’investiguen les causes per a evitar que torne a repetir-se un fet d’estes característiques. Sanz recorda que “és una situació que s’ha repetit en diverses ocasions en el mateix punt”. En este sentit, el portaveu apunta que podria deure’s a un abocament il·legal en el riu i nega que el seu origen estiga relacionat amb la falta d’oxigenació o les conseqüències de la dana. “En este moment, passa molta aigua, per la qual cosa no té cap relació. Quant a la dana, no és possible que siga la causa, ja que han mort més peixos en el riu Magre quatre mesos després de la catàstrofe que en l’Albufera, a on sí que arriba una gran càrrega de contaminants com ara olis dels cotxes, sediments, fang i altres materials”, reitera. De moment, tot són hipòtesis, per la qual cosa caldrà esperar als resultats realitzats per part de la Confederació per a conéixer l’origen d’estes morts. “Que busquen l’origen per a evitar més morts”, conclou Sanz.

Suscríbete para seguir leyendo