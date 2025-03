Una nova dana suspén classes, talla carreteres i paralitza les Falles

El temporal de pluges que afectarà tota la setmana nombrosos punts de la Comunitat Valenciana va deixar ahir els primers problemes en carreteres comarcals, amb el tall d’accés a zones de barrancs i la recomanació d’Emergències, a última hora de la vesprada, de cancel·lar les jornades lectives en les províncies de València, Castelló i el litoral nord d’Alacant. La Universitat de València i la Politècnica les suspenien cap a les huit i mitja de la nit. Les conseqüències de la dana del 29-O seguixen en la retina, cosa que va portar Emergències a activar l’Es-Alert, passades les quatre de la vesprada, per a l’interior de Castelló.

Emergències demanava també evitar la circulació pròxima a rambles i barrancs i les activitats a l’aire lliure. Recomanacions que es mantindran vigents “fins a la finalització de la situació d’emergència declarada”. El temporal, que ja ha deixat fins a 100 l/m² en diverses comarques, es prolongarà fins dijous i deixarà els pitjors ruixats dimarts i dimecres, amb la majoria del territori en alerta taronja per pluges. Atzeneta del Maestrat va registrar l’acumulat més alt, amb 186,4 l/m².

València ciutat suspenia primer les classes en les pedanies del sud: Castellar-l’Oliveral, el Palmar, el Perellonet, el Saler, Faitanar, Forn d’Alcedo, la Torre i Pinedo, mesura que després ampliava a tots els col·legis de la capital. Prèviament ja havia suspés la mascletà de hui, així com les activitats a l’aire lliure. La Universitat Catòlica de València també anunciava el tancament de les seues seus de Xàtiva i Torrent. La seu de Torrent, de fet, romandrà tancada també el dimecres 5 de març.

Registres elevats

El nou temporal que afecta, des de diumenge, gran part de la Comunitat Valenciana deixava ahir registres com els 150 l/m² de Torralba del Pinar. També es van superar els 100 l/m² a Higueras (127 l/m²), Suera (121,2 l/m²), Algimia de Almonacid (119,9 l/m²), Altura (118,8 l/m²), Alcudia de Veo (118,4 l/m²), Villamalur (113,2 l/m²), Buñol (102,2 l/m²) o Aín (100,2 l/m²), segons dades d’Avamet. Altres registres són els 57,6 l/m² acumulats a Carcaixent, 47,2 l/m² a Villar del Arzobispo, 47,2 a Sot de Chera o 28,4 a Buñol, totes en la província de València, segons Emergències. A la Vall d’Ebo, ja es van acumular, diumenge, 200 l/m² en 12 hores.

Problemes hidrològics

La veritat és que l’avís taronja parla de precipitacions fortes i persistents que poden deixar fins a 100 litres per metre quadrat en 12 hores en tot l’interior de la província de Castelló i l’interior nord de la de València. Aemet ha advertit que l’episodi de pluges serà “molt llarg”, ja que es prolongarà fins dijous, i la “gran persistència del temporal” causarà “probablement problemes hidrològics, amb crescudes de rambles i barrancs”. La principal inquietud residix ara a on es focalitza el temporal vistes les conseqüències de la dana d’octubre, amb la barrancada del Poio al nord i el desbordament del riu Magre al sud.

El focus està col·locat des d’ahir en barrancs com el de Teulada, a Vilamarxant. L’Ajuntament emetia, a primera hora de la vesprada, un avís per xarxes socials perquè els veïns extremen les precaucions, respecten els senyals i eviten les proximitats de les zones inundables, els guals, rius i rambles. Segons el Centre d’Emergències de la Generalitat, s’han vist afectades per les pluges cinc carreteres de les comarques de la Serrania, el Camp de Túria i la Foia de Bunyol. En concret, patixen inundacions la CV-376 a Llíria, la CV-377 a Pedralba i la CV-381 a Chiva, i hi ha risc de solsides en la CV-379 a Chiva i en la CV-395 a Chulilla.

Sense perill a Chiva

A Chiva, la Policia Local comprovava que “no hi ha perill ni pràcticament aigua en el barranc de Poio en el municipi”, i s’han mobilitzat cinc unitats de bombers forestals de la Generalitat per a mesurar cabals en diferents punts d’este. Així mateix, es van tallar els accessos a la zona de barrancs de Pedralba com el de Chiva, zona Mallaes, paratge Conchet i Cruce de Pablo, i les unitats de bombers forestals de la Generalitat estan fent tasques de prevenció a Olocau, Bétera, la Vallesa, Pedralba i Gilet.

La Diputació de Castelló manté actius tots els dispositius d’emergència davant del temporal de pluges en tota la província. Després de decretar-se l’emergència situació 0 per inundacions en tota la província de Castelló, es va elevar a roig el nivell d’alerta en la zona sud de la província de Castelló, l’alerta nivell taronja en l’interior nord i nivell groc en tot el litoral, el Consorci Provincial de Bombers reforçava el parc de l’Alt Palància i es mantenen actius tots els parcs de bombers voluntaris. Així mateix, el Centre de Coordinació d’Emergències tenia previst reforçar-se durant tota la nit.

Riba-roja, un altre dels municipis greument afectats per la dana del 29 d’octubre, prenia mesures de manera primerenca. Així, el seu Cecopal desplegava un dispositiu especial per a pal·liar els efectes de les pluges i mobilitzava bombes auxiliars per a facilitar el drenatge de l’àrea industrial, alhora que ha demanat a les empreses que eviten aparcar en zones inundables. Com es recordarà, l’anterior dana va afectar greument l’àrea industrial, fins a provocar l’acumulació de sediments en la rambla de Poio i Pozalet, i, a més, la bassa del parc presenta un nivell d’aigua superior al normal i la xarxa de pluvials no està operativa al cent per cent.

El Comité d’Emergències va informar de la situació irregular tant al Cecopi com a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, a la Conselleria de Medi Ambient i a la Delegació de Govern, i ha reclamat celeritat en les actuacions hidràuliques en el polígon. A més, va enviar una comunicació oficial a les empreses per tal d’informar de la situació actual i recomanar que eviten aparcar en zones inundables.

