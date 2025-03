“Si passara el mateix, a Paiporta no podríem suportar-ho”

Isabel Díaz i Reme Rodríguez miren el barranc de Poio a l’altura de Paiporta amb preocupació. “Ara sí que va bé, res a veure amb l’altra vegada”, es diuen entre elles.

A penes un fil d’aigua passa pel llit completament devastat aquell passat 29 d’octubre, en què l’aigua es va desbordar i va inundar carrers, cases i comerços i es va cobrar vida de més de 40 persones. És normal que ara estes dos veïnes majors de Paiporta asseguren que “tenim por. Jo visc ací al costat del barranc, i, aquell dia, el barranc el vaig vore com un Mississipi d’ample, ara veiem que està tot molt tranquil, però tenim por”, assegura Isabel.

Reme recorda com eixe fatídic dia “tota l’aigua se n’anava pels carrers, i els cotxes tornaven a agafar la carretera i se’ls emportava l’aigua. I el barranc anava ple de cotxes i neveres”, recorda amb temor.

Els veïns de Paiporta miren amb preocupació el barranc / Germán Caballero / a.p.

És per això que Isabel no té dubte a assegurar que “em fa por que vinga una altra barrancada igual, perquè ja no es podria suportar”, confessa.

