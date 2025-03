Umar Sadiq, l’esperança del gol per a la permanència

Tòpic o no, el València no pot aconseguir la permanència en Primera Divisió sense gols. I, fins ara, no ha comptat amb la figura d’un davanter que veja porteria amb una certa assiduïtat. El màxim golejador de l’equip continua sent Hugo Duro, amb set dianes, però el madrileny, a més del fet que, en les últimes jornades, no estava rendint al seu millor nivell, no reapareixerà fins aproximadament d’ací a un mes per una lesió que ha patit al soli. En un context tan complicat com l’actual en el qual Carlos Corberán necessita jugadors que porten el timó, qui s’està erigint en l’esperança del gol blanc-i-negre és Umar Sadiq, incorporació del passat mercat d’hivern, que diumenge passat en El Sadar va firmar el seu millor partit fins al moment amb la samarreta del València.

És una realitat que Umar Sadiq ha caigut dempeus en el València. El seu caràcter treballador i sacrificat ha convençut tant els seus companys com Carlos Corberán. Però, en el cas dels davanters, tot passa pels gols, i en eixe sentit el nigerià també està començant a complir. Contra Osasuna es va destapar definitivament amb un doblet “salvador” per al València, el primer que aconseguix des de l’any 2022 quan encara militava en les files de l’Almeria. El primer, el de l’1-2, va ser de killer, atacant a la perfecció l’espai dins de l’àrea, guanyant-li la partida a Catena i espentant al fons de les malles un bon centre de Javi Guerra. I amb el 3-2 en el marcador i el partit quasi vist per a sentència, Sadiq es va posar la capa d’heroi per a rescatar almenys un punt per al seu equip, dibuixant sobre la gespa de Pamplona el millor gol de la jornada 26. Una taconada de geni que va recordar la seua poderosa etapa en l’Almeria i que permet al valencianisme somiar de vore a Mestalla l’Umar Sadiq que apuntava a ser abans de la greu lesió de genoll que va patir fa dos temporades.

El més important dels gols és que es traduïsquen en punts, i, de moment, els de Sadiq els estan donant. De moment, en competició de lliga en suma tres, els dos contra Osasuna i el que va marcar en la jornada 24 en La Ceràmica en el derbi contra el Vila-real. Les tres dianes li van permetre al València empatar els dos partits i, per tant, sumar dos punts que, fet i fet, poden ser clau per a la salvació del València. Sense anar més lluny, sense eixos dos punts ara mateix el València en tindria 22, i no 24, i estaria penúltim en la taula a dos punts dels llocs de la salvació. Ara està antepenúltim, però amb els mateixos punts que Las Palmas, que marca la zona de permanència.

Encara resten 12 jornades de competició, però l’inici de l’etapa de Sadiq en el València és il·lusionant. Per a un davanter com el nigerià, que ja ha demostrat anys arrere el nivell que té, però que fa temps que no el recupera (en el seu cas, per una lesió), retrobar-se la confiança en crucial, i la confiança per a un ‘9’ són els gols.

