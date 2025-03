Camps aviva el debat del relleu de Mazón al demanar un congrés enguany

La paraula dimissió va tornar a l’escena política valenciana la setmana passada, després de l’últim canvi de versió del cap del Consell, Carlos Mazón, sobre la seua gestió en el dia de la dana. Des d’ahir, l’elefant en l’habitació dins del PP que és el debat sobre el lideratge autonòmic ja està sobre la taula. I no l’ha agitat precisament un desconegut. Potser un outsider, però amb títol de molt honorable.

L’expresident de la Generalitat, Francisco Camps, ha començat a reclamar la celebració, este mes de juliol, del congrés ordinari que marquen els estatuts, però del qual el partit no vol sentir parlar de moment per la incomoditat que provoca a la direcció nacional, amb Mazón en l’ull de l’huracà per la seua gestió.

A través d’un comunicat de la plataforma d’afins que s’ha articulat al voltant del president des de la seua exoneració judicial, es reclama democràcia interna, al marge del control dels aparells: “Que siguen els militants els qui elegisquen directament la seua presidència, direcció i equips”. No hi ha antecedents a penes de processos de primàries obertes en el PP, un partit molt vertical en el seu funcionament intern.

És la primera vegada que Camps, fins ara molt críptic en els seus missatges i nombrosos actes de “retrobament” amb la militància, cita obertament la idea de donar veu a la militància. No qüestiona obertament Mazón, però sí que reivindica que el futur del partit no es decidisca des de Madrid, en un context en què s’ha parlat fins i tot de crear una gestora a València, extrem desmentit pel carrer Génova.

El citat comunicat mostra, a més, la insatisfacció amb un partit que veuen noquejat, però també en una deriva de desconnexió amb el seu electorat tradicional, després de la fragmentació de la dreta els últims anys amb Ciutadans, primer, i ara amb Vox. Per això, els crítics reclamen que el partit “torne a ser la casa comuna de tots els que ens votaven des de posicions liberals-conservadores i humanistes-cristianes i reformistes, així com valencianista i europeista”, diu el text.

Per a redreçar el rumb, demanen també que eixe congrés “definisca i decidisca la nova línia política per a reunificar tots els votants” del partit fins a 2011. Eixe any, el de les eleccions dels 55 escons, és l’Ítaca de Camps, la terra promesa a la qual promet retornar els seus després de l’odissea judicial, que, pel camí, ha deixat, entre altres coses, 61 condemnats només per la branca valenciana del cas Gürtel (amb 21 absolucions).

El moviment de Camps, de gran importància polític (articula el primer corrent crític amb el PP de Mazón), manca en tot cas de conseqüències jurídiques. Els congressos del PP es convoquen per iniciativa de la direcció i amb acord de la nacional.

A més, segons l’article 31 dels estatuts del partit, la convocatòria del congrés ordinari correspondrà a la junta directiva. I no es considerarà ferm fins a la seua ratificació pel Comité Executiu Nacional del partit. L’altra via, la del congrés extraordinari, està més limitada encara: “Exigix debat previ, fixat en l’orde del dia de la junta directiva”, amb la qual cosa la direcció controla el que es porta o no a debat.

Siga com siga, el cercle de Camps no descarta que, si es presenta eixe escenari, l’expresident puga fer el pas i presentar candidatura. Dependrà de com es veja de fort internament arribat eixe moment, insistixen els seus, que assenyalen que no es tracta d’un “pols” a Mazón ni al partit. Per a anar mesurant eixes forces, Camps prepara un acte a Alacant, territori del cap del Consell. Serà el dia 12 de març, en la presentació del seu llibre Reenfocando España en el Club Información.

Ara com ara i malgrat que algunes veus denuncien les primeres pressions des de la direcció autonòmica per a desactivar possibles adhesions al projecte de Camps, en el partit exhibixen tranquil·litat. Preguntada al respecte, la vicepresidenta del Consell i membre de l’executiva autonòmica del PPCV, va assegurar ahir que no hi ha “inquietud” al respecte en el partit.

