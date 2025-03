El Cecopi es va constituir a les 17 hores amb el major pic de telefonades al 112 en una hora: 2.438

El gestor de l’emergència el 29 d’octubre (29-O), el Cecopi (Centre de Coordinació Operativa Integrat), es va constituir a les 17 hores, quan el telèfon d’Emergències 112 va rebre el pic de telefonades de ciutadans alertant dels efectes de la dana: 2.438 telefonades en una hora. Una informació que s’inclou en l’informe remés per la Conselleria d’Emergències al Jutjat de Primera Instància i Instrucció que investiga les 227 morts i lesions que van provocar les barrancades i riuades del 29-O.

El telèfon d’Emergències 112 va gestionar en vint-i-quatre hores un total de 4.770 incidents i va atendre 19.821 telefonades. Hi ha menys incidents que telefonades perquè, segons explica Emergències, “davant de la caiguda d’un pont, [que suposa] un únic incident, es poden rebre desenes de telefonades associades”. L’informe està subscrit pel subdirector general d’Emergències, Jorge Suárez, i permet comprovar quan els ciutadans van alertar dels primers desbordaments i des de quan el 112, que se suposa nodrix d’informació el Cecopi, va tindre coneixement dels primers desbordaments i afeccions als ciutadans. Levante-EMV reproduïx les alertes per municipis i en orde cronològic, segons les telefonades al 112.

L’Alcúdia (la Ribera): “Un pam d’aigua” a les 7 del matí

A la Ribera van començar els primers problemes durant el matí del 29-O amb els set tornados que van travessar la comarca en tot just quatre hores. La primera telefonada la registra el 112 a les 7:04 del matí: “Se li inunda la vivenda, té un pam d’aigua”. A les 7:47 hores, el 112 obri un incident sobre “via perillosa/intransitable” amb una telefonada que alerta sobre una “bassa d’aigua en la via tallada al trànsit”.

Utiel (la Plana d’Utiel-Requena): “Via perillosa intransitable” a les 7:15 hores

Una telefonada al 112 a les 7:15 hores ja alertava d’una “via perillosa per pluges, tallaran els carrers principals”. De fet, poc més d’una hora després, un altre avís informa sobre l’entrada d’“aigua en cotxe, no poden eixir, dos persones dins”. També citen persones majors. “Dona de 85 anys. Sola a casa, li està entrant aigua”. I moltes més alertes de la fúria de l’aigua. Els missatges es compten per desenes fins a les 23:56 hores.

Algemesí (la Ribera): “Casa inundada, els arriba l’aigua pels genolls” a les 15:55 hores

Algemesí també va patir l’envestida del riu Magre. La primera telefonada al 112 a les 15:55 alertava d’una “casa inundada, els arriba l’aigua pels genolls, sol·liciten rescat”.

Chiva i Cheste (la Foia de Bunyol): els avisos clau en la conca alta del Poio: avisos des de les 9 hores

Chiva i Cheste estan en la part alta de la complexa xarxa de barrancs que desemboquen en el barranc de Poio. El 112 rep la primera telefonada alertant d’“un cotxe parat en el voral per l’aigua” a les 9:36 hores. I que a les 10:19 hores es convertix en un avís d’“aigua en immoble, usuari diu que barranc desbordat”. A Cheste, cinc telefonades avisen des de les 8:59 hores dels primers problemes. Que empitjoren a partir de les 16:55 hores. “Ix aigua pels endolls de les vivendes”.

Riba-roja (el Camp de Túria): “Cotxes no poden eixir del polígon” a les 14:32 hores

Pel terme de Riba-roja transcorren dos barrancs clau en les inundacions del 29-O: el Poio i el Pozalet, que desemboca en la Saleta i que es retroalimenten. A les 12:02 una telefonada avisava que el “riu està a punt de desbordar-se, estan apartant cotxes”. A les 14:32 hores s’alertava que “tots els cotxes estan parats en polígon/no poden eixir”. I a les 14:55 hores, “60 persones en fàbrica no poden eixir”.

Paiporta (l’Horta): “Es desborda el barranc i no han tallat la zona” a les 18.32 hores

En un dels municipis de la zona zero s’avisava a les 18:32 hores que “s’està desbordant barranc/no han tallat la zona”. L’última telefonada del 29-O avisava de “20 persones damunt de cotxes” a les 23:52 hores d’eixe dia infaust.

Catarroja (l’Horta): “Es desborda el barranc” a les 18.56 hores

Des de Catarroja, la primera telefonada va alertar, a les 18:56 hores, que “es desborda el barranc. Gent atrapada dins [de] cotxes”. Seran cinc hores de telefonades desesperades. L’última del dia, a les 23:59 hores: “Home agafat a un ferro al parc, en una tanca”.

Valoració de la Generalitat: “Les mateixes telefonades que en la dana d’Orihuela” Després d’enviar l’informe de les assistències a través del 112, fonts de la Generalitat van assenyalar que “el nombre de telefonades rebudes i ateses en el 112 d’Emergències el passat 29 d’octubre va ser similar a les d’altres episodis de gota freda i d’alerta roja viscuts anteriorment a la Comunitat Valenciana”. “Durant la dana d’Orihuela, el 13 de setembre de 2019, el 112 va rebre, de les 00.00 a les 19 hores, unes 14.374 telefonades; mentres que, el passat 29 d’octubre, es van rebre, en eixa mateixa franja horària, 15.188 telefonades al telèfon d’Emergències”.

