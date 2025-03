Compromís denuncia que el PP ha tancat dos albergs en tot just dos anys

La regidora de Compromís en l’Ajuntament de València Lucía Beamud ha denunciat “noves retallades en els servicis socials de la ciutat”, esta vegada, de nou, “en les polítiques destinades a l’atenció de les persones sense llar de València”. Beamud ha assenyalat que este mes de març “es complirà un any del tancament del centre d’atenció a persones sense llar Casal d’Esplai”, que atenia 47 famílies, sense que l’alcaldessa María José Catalá “haja aprovat cap recurs nou que compense esta pèrdua de places”, “faltant a la seua paraula, ja que es va comprometre a fer-ho”.

És més, Beamud ha denunciat que, al contrari, “ara tancarà l’alberg per a persones sense llar del Carme —com va publicar recentment Levante-EMV—, que oferia 10 places”, cosa que agreuja la falta d’allotjament per a les persones més vulnerables després d’haver tancat un total de 57 places en tan sols un any. “Estem davant d’un govern inhumà i irresponsable”, ha valorat Beamud.

Beamud ha recordat que el Síndic de Greuges ja ha cridat l’atenció al Govern de Catalá “pel tracte que està donant a les persones sense llar i als col·lectius en situació de risc o d’especial vulnerabilitat derivada de la pobresa”. Concretament, l’alt comissionat va expressar, en una resolució, que “compartia la preocupació” que li havia traslladat la regidora de Compromís en l’Ajuntament de València Lucía Beamud sobre “la vulneració de drets” de les persones que es troben en una situació d’extrema vulnerabilitat en la ciutat. “Però sembla que a Catalá li és completament igual”, ha criticat Beamud.

S’ha tancat el Casal d’Esplai “que allotjava 47 famílies”

La regidora ha denunciat que Catalá està retallant els recursos per a l’atenció a les persones sense llar —un col·lectiu que ha augmentat des que ella està en el govern, tal com demostra l’últim recompte realitzat en la ciutat— i ha criticat especialment que, després del tancament de l’alberg Casal d’Esplai, que donava allotjament a 47 famílies, Catalá no haja oferit cap alternativa.

D’altra banda, el tancament imminent de l’alberg social del Carme, sumat a la clausura del Casal d’Esplai fa un any, evidencia una gestió deficient dels recursos destinats a les persones sense llar a València. Esta situació reflectix una falta de compromís per part de Catalá en la protecció dels col·lectius més vulnerables.

“La desaparició d’estos servicis essencials agreuja la problemàtica de l’exclusió social i deixa sense alternatives als qui més necessiten suport institucional. És inadmissible que el Govern de Catalá no faça res per a reinstaurar i millorar estos recursos i per a garantir una atenció digna a les persones sense llar”, ha criticat Beamud.

“Catalá elimina el grup de treball sobre sensellarisme”

D’altra banda, la regidora de Compromís Lucía Beamud també ha criticat que l’eliminació del grup de treball sobre sensellarisme del Consell Local d’Inclusió i el veto a la participació de la Plataforma de Sensellarisme “són decisions greus que evidencien una falta de voluntat política per a abordar un problema social de primera magnitud”.

Estes mesures no només reduïxen la capacitat d’incidència de les entitats especialitzades, sinó que també exclouen la veu de les persones més afectades per la falta de vivenda i l’exclusió social. “En lloc d’enfortir la participació i la cooperació entre l’Administració i la societat civil, l’Ajuntament de València opta per reduir els espais de diàleg i solució, la qual cosa pot agreujar encara més la situació de les persones sense llar. Esta decisió suposa un retrocés en matèria de drets socials i participació ciutadana, i posa en qüestió el compromís de les institucions amb els col·lectius més vulnerables”, ha conclòs Beamud.

Suscríbete para seguir leyendo