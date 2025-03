L’Ibex 35 puja un 1,7 % pendent de les negociacions per a una treva entre Rússia i Ucraïna

L’Ibex 35 ha iniciat la sessió d’este dimecres amb una pujada de l’1,7 %, la qual cosa ha portat el selectiu madrileny a situar-se en els 13.252,8 punts cap a les 9:05 hores, en una jornada marcada de nou per la incertesa geopolítica d’Ucraïna i per les tensions comercials iniciades pel president dels Estats Units, Donald Trump.

En este context, el mandatari estatunidenc ha assegurat haver rebut una carta del seu homòleg ucraïnés, Volodímir Zelenski, dient que “està preparat” per a reprendre les negociacions per a posar fi al conflicte després de la invasió russa el febrer de 2022, la qual cosa inclou firmar “l’acord sobre minerals i seguretat”. Per la seua banda, el Canadà ha anunciat la imposició d’aranzels del 25 % sobre les importacions estatunidenques en resposta al que ha descrit com la “guerra comercial” iniciada per Trump.

En el terreny empresarial espanyol, els consells d’administració de Colonial i de la francesa Société Foncière Lyonnaise (SFL) han aprovat el projecte comú de fusió entre les dos empreses.

En els primers compassos d’esta jornada, els majors ascensos dins de l’Ibex 35 els marcaven ArcelorMittal, que pujava un 5,97 % en l’obertura, i ACS (+5,26 %), mentres que en el costat dels descensos sobreeixien Cellnex, que es deixava un 1,69 %, i Iberdrola (-1,2 %).

Les principals borses europees també obrien en verd, amb pujades del 2,17 % per a Frankfurt, de l’1,37 % per a París, de l’1,32 % per a Milà i del 0,4 % per a Londres.

En l’obertura del mercat borsari, el preu del barril de petroli de qualitat Brent, referència per al Vell Continent, se situava en 71,02 dòlars, un 0,04 % menys, mentres que el Texas queia un 0,47 %, fins als 67,94 dòlars. En el mercat de les divises, la cotització de l’euro enfront del dòlar es col·locava en 1,0674 “bitllets verds”, en tant que en el mercat de deute, l’interés exigit al bo a 10 anys escalava fins al 3,308 %.

