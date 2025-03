La majoria de pobles de la Safor manté la suspensió de classes

La majoria de municipis de la Safor, inclosos Gandia, Oliva i Tavernes de la Valldigna, mantenen la suspensió de l’activitat escolar per a este dimecres davant de la possibilitat que es produïsquen fortes precipitacions, com pronostica l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet).

Malgrat això, onze municipis sí que han decidit obrir les aules i estaran pendents de l’oratge en tot moment, al comprovar que no hi ha hagut pluges fortes ni en el dia d’ahir ni en la nit de hui.

Els municipis en els quals sí que hi ha classes són Almiserà, Llocnou de Sant Jeroni, Alfauir, l’Alqueria de la Comtessa, Palmera, Daimús, Rafelcofer, Potries, la Font d’en Carròs, Guardamar de la Safor i Xeresa. En la resta, les classes estan suspeses després que els alcaldes, valorant la situació, consideren que eixa és la millor opció davant de l’avís taronja per pluges fortes que l’Aemet manté per al dia de hui. En municipis importants, com Gandia, Oliva i Tavernes, la decisió es va adoptar després de les reunions amb els equips que analitzen les emergències i la situació que s’ha d’adoptar a cada moment per a preservar la integritat de les persones.

Paral·lelament, es mantenen tancades instal·lacions esportives i l’activitat a l’aire lliure, inclosos parcs i jardins, per a evitar riscos a la població, si bé en alguns casos s’assenyala que, depenent de l’evolució del temporal, per a esta vesprada ja es podrien obrir tots eixos recintes i espais públics.

La Conselleria de Sanitat, per la seua banda, ha suspés les cites mèdiques programades durant la vesprada de dimarts i tot este dimecres, a excepció de les oncològiques, diàlisis i cirurgies amb ingrés, sempre que siga possible el desplaçament. Esta decisió afecta centenars de persones que, des de hui, poden consultar amb els telèfons d’atenció sanitària perquè els canvien la cita per a un altre dia.

Els ajuntaments advertixen de la suspensió de les cites mèdiques / Levante-EMV

Malgrat la previsió que es produirien pluges intenses durant tota la nit en el sud de la província de València i nord de la d’Alacant, afectant de ple la Safor, la realitat no ha sigut eixa. En esta comarca a penes ha plogut. Cal destacar, entre els acumulats més importants, els 15 litres del Pla de Corrals, a Simat de la Valldigna, o entre els deu i quinze en diversos punts del terme municipal de Barx. La Llacuna, a Vilallonga, ha registrat a penes cinc litres des de les 12 de la nit fins a primera hora d’este matí.

Són, en tot cas, xifres gens significatives des del punt de vista d’adoptar mesures de protecció. El problema arribarà si la pluja augmenta i es produïx de manera torrencial, cosa que fins al moment no ha ocorregut en cap municipi de la Safor en este episodi.

Bones notícies des de l’interior

Lluny de causar problemes, fins ara, la pluja ha sigut beneficiosa per a esta comarca, si bé tants dies d’altíssima humitat podrien començar a afectar negativament els cítrics. En les comarques de l’interior, especialment al Comtat, les precipitacions durant esta nit han rondat entre els 10 i els 20 litres per metre quadrat, que, acumulada a la que ha caigut en jornades anteriors, ja permet sumar registres de més de cent litres per metre quadrat, cas de la localitat d’Agres. Això, al marge del benefici sobre eixe territori, permet que el pantà de Beniarrés vaja rebent aigua a través del riu Serpis, i, així, garantir el reg per a la Safor el pròxim estiu. El pantà ja s’aproxima als set hectòmetres cúbics acumulats, fregant el 25 % de la seua capacitat, xifra que no s’havia vist enguany i al llarg del passat 2024.

