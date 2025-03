Oportunitat d’or per a creure més que mai

Oportunitat d’or a Orriols per a encadenar tres victòries consecutives per primera vegada esta temporada. El Llevant UE encara no ha aconseguit, en el present curs, sumar 9/9 en punts, i diumenge que ve reben el Cartagena en el Ciutat de València. És l’ocasió perfecta de defendre la candidatura a “tot” en el fortí granota contra l’equip més ressagat de la competició. Una victòria serviria com a espenta per a creure més que mai en l’ascens i, qui sap, si en alguna cosa més. La lluita per promocionar a LaLiga EA Sports de manera directa està més renyida que mai. Només 2 punts separen al Racing (1r) i l’Oviedo (6é), símptoma de la igualtat màxima que es respira en la categoria de plata i el cost que té un lloc en el play-off d’ascens. En la pugna, el Llevant (4t) busca donar-li continuïtat al colp sobre la taula que va donar a Elda i dotar de realisme l’esperança que es respira a Orriols.

L’èpic desenllaç del triomf contra l’Eldense, amb dos gols en el descompte per a segellar la remuntada, va deixar unes sensacions que el mateix Calero es va encarregar de descriure a la perfecció: “Hem de començar a considerar el Llevant com un equip gran”. Per a estar en el més alt, els clubs grans posseïxen eixa mentalitat diferencial, que els fa ser capaços de decantar el partit a favor seu en moments en els quals semblava que estava tot perdut. Eixa capacitat de resiliència és, precisament, un dels indicis que trobava a faltar l’afició llevantinista per a mantindre la fe intacta durant algun tram de la temporada en el qual algun entropessó no convidava a l’optimisme.

Ara, el Llevant té una nova oportunitat per a reafirmar la seua condició de club gran i trencar la barrera de les tres victòries consecutives que, fins al moment, no ha aconseguit. La falta de contundència de la qual en algun moment del present curs han pecat els de Calero podria prescriure diumenge que ve contra el Cartagena.