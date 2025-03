La zona zero reforça la neteja del clavegueram per a evitar inundacions

Els municipis de la zona zero de la dana treballen a contrarellotge per a fer front a l’arribada de noves pluges que podrien ser localment intenses en alguns punts, segons les prediccions de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet). El pitjor està per arribar i s’espera que la situació es complique a partir de dimecres, quan el nivell d’alerta s’augmenta a taronja. La situació és complexa i no es descarta el risc d’inundacions. De fet, el Centre de Coordinació d’Emergències de la Generalitat Valenciana ha establit la situació 0 davant d’este risc en tota la província de València, i que, en el cas dels municipis de l’Horta Sud, suposaria ploure sobre mullat.

I és que quatre mesos després que la dana arrasara part de la comarca, la rehabilitació de les infraestructures avança, però no amb l’agilitat desitjada per les administracions. En este sentit, l’estat de la xarxa de clavegueram és un dels assumptes que més preocupa en algunes poblacions, a on va quedar greument danyat a causa de l’abocament indiscriminat de llot durant setmanes, fet que va provocar el col·lapse del sistema i el taponament d’alguns punts. Ara, amb l’amenaça de l’arribada de noves pluges, i davant del temor al fet que l’aigua puga acumular-se en grans quantitats, els ajuntaments de la batejada com a zona zero han incrementat els treballs de neteja en el clavegueram per a evitar este problema.

Dispositiu especial a Paiporta

Este tema, al costat de la suspensió de les classes, és un dels que més preocupa a Paiporta. De fet, en la reunió del Cecopal convocada a primera hora de dimarts va tindre especial protagonisme l’anàlisi de la situació del clavegueram i les mesures que s’estan duent a terme per a garantir que l’aigua que caiga es puga canalitzar pels embornals de manera òptima.

Un operari retira llot sec d’un embornal a Benetússer / A.B.

“De moment, la situació està controlada, perquè encara no ha plogut, però estem vigilants”, asseguren fonts municipals consultades per este diari. En este sentit, avancen que tant Policia Local com membres de l’UME treballen en el dispositiu especial que Global Omnium, empresa concessionària del subministrament d’aigua potable a Paiporta, està prestant en la localitat per a reparar els danys i “desembossar” la xarxa de clavegueram, “perquè encara hi ha una part que continua amb problemes”.

“No engul com abans”

El problema, afigen estes mateixes fonts, “és que no engul com ho feia abans”. És per això que el consistori treballa en una actuació per a recuperar el cent per cent del clavegueram, una obra que serà finançada amb els 201 milions que el Govern d’Espanya ha concedit al municipi per a rehabilitar els danys de la dana. Fins que eixe projecte siga realitat —ara es treballa en la redacció i la licitació—, Global Omnium “està actuant en les zones més conflictives” en coordinació amb les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat.

També s’ha reforçat l’operatiu a Sedaví davant de la previsió de l’arribada de pluges, mentres que, a Picanya, l’Ajuntament treballa “sense parar” en la neteja del clavegueram. Ho fan amb la mateixa intensitat que des del dia 29, i fins i tot “des de fa molts anys amb la renovació de tota la xarxa”, defenen fonts municipals. Un compromís que ha facilitat que hui dia la xarxa de clavegueram funcione “adequadament”, afigen les fonts.

Preparats per a les incidències

Per la seua banda, a Benetússer, els tancs que l’Ajuntament té contractats per a netejar les clavegueres continuen treballant per a resoldre les obstruccions que es van produir en alguns punts. Des de l’Ajuntament reivindiquen que precisament la neteja de la xarxa després de la dana “és una cosa a la qual hem prestat molta atenció des del principi”. Si bé afirmen que fins al moment no s’ha produït cap incidència, “tenim camions cisterna de guàrdia per a atendre-les en cas que es produïsquen”.

Suscríbete para seguir leyendo