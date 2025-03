Badenas amenaça la governabilitat de València

Encara que no ho ha verbalitzat explícitament, tot sembla indicar que Juan Manuel Badenas, expulsat de Vox i del Govern municipal de València per una presumpta irregularitat en contractes de València Activa, vol mantindre la seua acta de regidor i no abandonar el consistori. Si això és així, faltaria per saber, que tampoc se sap, si demanarà la seua incorporació al grup dels no adscrits, una sort de grup mixt de les administracions locals al qual poden acudir aquells regidors que es queden sense suport del seu partit.

De moment, el que és segur és que ha perdut tota presència en l’equip de govern municipal. L’alcaldessa, María José Catalá, ja li ha retirat tots els càrrecs, tant la segona tinença d’alcaldia com les delegacions que gestionava. I el seu propi partit ha anunciat que ja ha deixat de ser el portaveu del grup. És més, li nega qualsevol representació de Vox en la corporació municipal mentres no es resolga l’expedient disciplinari obert per la direcció nacional.

Llibertat d’actuació

En estes circumstàncies, Juan Manuel Badenas es convertix en un vers solt, un vot entre 33 que no tindria major importància si no fora perquè la correlació de forces entre l’equip de govern (PP-Vox) i l’oposició (Compromís i Partit Socialista) és molt ajustada, de 17 regidors a 16. Això significa que Badenas tindria a la seua mà la major part de les votacions que es facen en l’hemicicle, per no parlar de la possibilitat d’una moció de censura, encara que això sembla més improbable al necessitar un acord entre l’exdirigent de l’extrema dreta i els partits progressistes.

En este sentit, El portaveu del PP en l’Ajuntament de València, Juan Carlos Caballero, ha defés que l’alcaldessa, María José Catalá, ha actuat “amb rigor, rapidesa i eficàcia” en el cas de Juanma Badenas, i que l’“estabilitat del Govern està igual de garantida que abans”.

“Este ajuntament ha fet tot el que havia de fer i, especialment, l’alcaldessa ha actuat amb rigor, amb rapidesa i amb eficàcia perquè els valencians no es veren afectats quant a servicis i gestió municipal per qüestions internes d’algun partit concret d’este consistori. La governabilitat està absolutament garantida”, ha insistit.

Dialogant des del principi

Caballero ha explicat que quan Catalá va rebre la comunicació de la suspensió temporal de militància de Vox “va actuar en conseqüència i va obrir una via de diàleg tant amb la direcció nacional de Vox com amb Vox en la ciutat de València”. “El que ha fet l’alcaldessa és retirar-li les competències al regidor Juanma Badenas, que deixa de ser regidor de govern, però continua sent regidor d’este ajuntament i s’han redistribuït les competències entre la resta dels membres del govern”, ha explicat.

El portaveu del PP recorda, així mateix, que també “se li ha retirat la tinença d’alcaldia, de manera que de les quatre que hi havia, ara només en queden tres, que recauen sobre membres del Partit Popular” i ha assegurat que la situació de Badenas dins del seu grup no li “competix”.

Parlar amb Badenas com amb Vox

Sobre si han parlat amb Badenas per a saber si continuarà votant amb l’equip de govern i podran mantindre els 17 vots necessaris —13 del PP i fins ara 4 de Vox—, ha subratllat que els membres del Govern i els que poden formar les majories en el ple “tenen en comú que anteposem la ciutat i València per damunt de tot”. “Sempre hem negociat totes aquelles qüestions que portàvem a ple i ho continuarem fent, perquè el més important és el diàleg, no pensant en interessos partidistes, sinó en els servicis que donem i oferim als ciutadans”, ha afirmat.

Per tant, ha agregat, “no canvia l’estabilitat, està igual de garantida que abans. Continuarem parlant amb els membres d’esta corporació per a intentar arribar a majories que garantisquen l’estabilitat”. “Oferim eixa estabilitat de la ciutat i sabem que, per damunt de qualsevol diferència que puga dividir qualsevol partit d’esta corporació i especialment aquells que tenen responsabilitat de govern, que ara, en el cas de Juanma, ja no les té, sempre hi ha la ciutat”, ha conclòs.

Suscríbete para seguir leyendo