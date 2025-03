La crescuda del Magre per l’obertura de Forata posa en alerta els pobles de la Ribera

Els cabals del riu Magre han registrat, en les últimes hores, un augment per l’alleugeriment de la presa de Forata (València) amb valors que superen els 30 m³/s a Guadassuar i que “no haurien de generar problemes importants en el llit”, segons ha informat la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX) al 112 CV.

Diversos pluviòmetres de la xarxa de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX) han superat els 200 litres per metre quadrat després de les pluges registrades entre diumenge passat i este dimecres a la Comunitat Valenciana.

Per la seua banda, el Centre de Coordinació d’Emergències de la Generalitat ha decretat la fi de l’emergència situació 0 per inundacions en el litoral nord d’Alacant, mentres que es manté per a la província de València i la de Castelló, ja que seguix la previsió de pluja persistent.

Esta situació ha posat en alerta els veïns i les veïnes d’alguns municipis de la Ribera, que seguixen amb el temor en el cos després de tot el que van viure el passat 29 d’octubre.

Passos tallats

Alguns ajuntaments han anunciat que s’han tallat alguns passos davant d’esta crescuda del riu. Concretament, Carlet ha prohibit el pas per davall del pont de Ferro, per la qual cosa l’accés a la localitat es farà per l’Alcúdia i Catadau.

D’altra banda, l’Ajuntament de Montroi va anunciar ahir el tancament dels passos sobre este riu arran del creixement del seu cabal. Entre els passos tancats es troba el Molí de l’Assut. En este sentit, els agents de la Policia Local de la localitat van clausurar estes zones i van reforçar la vigilància per a evitar que la ciutadania s’acoste al riu.

Per la seua banda, els veïns i les veïnes d’Algemesí, epicentre de la catàstrofe a la Ribera, també seguixen pendents de l’estat del riu al seu pas per la localitat. Cal recordar que el desembassament de la presa va comportar el desbordament del riu Magre, que va negar d’aigua i llot tota la localitat.

