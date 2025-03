Els presidents de Meriton es queden en el discurs pompós

Kiat Lim s’ha convertit en el quint president del València de l’“era Meriton”. El fill del màxim accionista serà el quint directiu que ostente el càrrec des de 2014 després del pas d’Amadeo Salvo, Layhoon Chan, Anil Murthy i l’interí Khojama Kalimuddin. Quatre màxims executius que han presenciat, en primera persona, la decadència del club esportiva, econòmica i institucional, durant l’última dècada.

Cada un va tindre un final diferent. Salvo va ser víctima de la seua pròpia traïció al valencianisme. La continuïtat d’Anil era insostenible en ple enfrontament amb l’afició, les institucions i fins i tot els professionals del club. Kalimuddin només va ser un espectre enmig d’un procés de transició.

Discursos grandiloqüents

Layhoon ha sigut l’última a eixir corrent, cansada de tot, una vegada complit el seu encàrrec per a desbloquejar el Nou Mestalla. Els desenllaços van ser molt distints. Les posades en escena de cada un, no tant. Els seus discursos grandiloqüents de presentació mai van respondre a les expectatives alimentant les mentides i faltes promeses de la propietat. Cap té el reconeixement del valencianisme.

Kiat s’asseu ara en la butaca presidencial en un dels moments més crítics de la història del València CF. Dimarts va volar de tornada a Singapur amb paraules per als empleats de tots els estaments del club, però sense un missatge a l’afició.

Lim, rebut amb catifa

Res queda d’aquella catifa taronja amb la qual el valencianisme va rebre Lim en gran en 2014. Amadeo, present en aquella foto de benvinguda, es va coronar com a primer president de l’“era Meriton” com a premi a la defensa que va fer de l’oferta de Lim en el procés de venda. Les seues primeres declaracions encara retrunyixen a Mestalla: “Lim firmarà la transacció més gran del futbol mundial”. “El València fitxarà i, a més, no vendrà, perquè no tindrem la necessitat, el problema de tresoreria s’ha acabat. Lim vol recuperar el València d’inicis de segle”, deia en clau esportiva. Igual d’altes eren les mires amb el nou estadi fa onze anys. “Mestalla serà l’estadi d’Espanya més modern en activació amb diferència”.

La connexió Peter Lim-Salvo es va trencar pel seu distanciament en matèria de planificació esportiva amb el tàndem Jorge Mendes-Nuno Espirito Santo.

Igual de potents van ser els primers dicursos de Layhoon després del nomenament de la mà dreta de Lim com a presidenta. “Creiem que quan el València es convertisca realment en un club internacional, molta gent voldrà vindre a vore els nostres partits i guanyarem molts seguidors. Crec que, com més elevades siguen les dificultats, més optimistes hem de ser”, deia a la seua arribada en 2014. “Volem que el València torne a aconseguir la glòria”, insistia en la junta poc abans que començara el daltabaix esportiu que va acabar amb la seua eixida i el nomenament d’Anil Murthy en 2017.

Els “ajustos” d’Anil

Anil va prendre possessió del càrrec amb dos objectius en el seu primer discurs: “portar l’equip cap amunt i pujar en la classificació” i “crear una estructura de club sòlida, estable i duradora”. Va fallar en l’últim. Meriton va destruir el binomi Mateu-Marcelino en el millor moment esportiu de l’“era Lim”. A la seua arribada al càrrec, Anil va anunciar “ajustos”. “Dins de les limitacions i restriccions que tenim. No hem estat a Europa durant dos anys i els nostres ingressos s’han vist afectats de manera greu, hem de fer ajustos grans i no serà fàcil”.

El curiós és vore com va allargar la mà al valencianisme a la seua arribada: “Construirem una relació més forta amb l’afició. Tornarem als principis bàsics i el club parlarà amb els aficionats de manera directa”. Voler parlar va acabar en faltes de respecte i en la seua eixida del club enmig d’un clima de tensió insuportable que li va costar l’etiqueta de “pitjor president de la història”. L’eixida d’Anil va provocar el nomenament provisional de Khojama Kalimuddin, empresari singapurés jubilat, com a nou president de manera interina del Consell, del qual formava part des de 2019.

L’absent Kalimuddin

Així es va anunciar en un comunicat oficial: “El Consell començarà immediatament un procés de busca per a identificar un nou president del València CF, i es farà un anunci en el seu degut moment. Mentrestant, Khojama Kalimuddin, conseller no executiu del València CF, assumirà el càrrec de president del Consell d’Administració per a supervisar l’administració del club durant este període”. Ni estava ni se li esperava. Tampoc va parlar. La seua única aparició testimonial es va produir en la presentació de Castillejo. Només era un pegat fins al retorn de Layhoon.

Adeu discret de Layhoon

La ja expresidenta del València CF Layhoon Chan va acudir ahir a la ciutat esportiva per a acomiadar-se de Carlos Corberán, el seu cos tècnic i tota la plantilla (dimarts només es va reunir amb els capitans José Luis Gayà, Jaume Domènech i Pepelu, i els lesionats), així com tots els membres del València Mestalla i del Femení i tot el personal que treballa en les instal·lacions. A més d’acomiadar-se, la mà dreta de Peter Lim va aprofitar per a desitjar la millor de les sorts a tots en el tram final de la temporada. Layhoon també va estar, dimarts, a Paterna acompanyant el fill del màxim accionista i nou president del València, Kiat Lim. Junts també van visitar el Nou Mestalla després del reinici de les obres del passat 10 de gener.