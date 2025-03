Les pluges són “molt beneficioses” per a la majoria dels cultius

El temporal de pluges que viu la Comunitat Valenciana està tenint fins al moment i en línies generals, una incidència positiva en el sector agrari, segons una primera avaluació de l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA). Una valoració que la Unió Llauradora i Ramadera considera “molt beneficioses”, a falta, això sí, de com es desenrotllen les pluges este dijous.

En la majoria del territori, l’aigua està sent ben rebuda, especialment en zones d’interior com l’Alt Palància, l’Alt Millars, els Ports, la Serrania, la Plana d’Utiel-Requena, la Vall de Cofrents-Aiora i la Foia de Bunyol, entre d’altres. En estes comarques, a on la sequera de l’any passat, agreujada durant les últimes setmanes, ha castigat amb duresa els cultius, les pluges estan contribuint a recarregar embassaments i refrescar les pastures.

Concretament, l’aigua està sent molt beneficiosa en el desenrotllament dels cereals d’hivern, que es troben en època de germinació, així com en la millora del calibre de la resta de les produccions de temporada, com ara taronges i mandarines. També, apunta La Unió, esta aigua és molt positiva per als cultius llenyosos de secà com l’olivar, la vinya o la fruita seca que han patit els efectes de la sequera en els últims anys. Tampoc perjudiquen en excés als de regadiu, excepte pel possible excés d’humitat en cultius hortícoles a l’aire lliure, a on podria produir-se una proliferació de fongs o la paralització de la collita.

Tot això, malgrat els casos puntuals en què les precipitacions han provocat arrossegaments de terra i dificultats d’accés als camps. En estos casos, l’associació mostra la seua inquietud davant de les embassades en unes certes zones, ja que, si el temporal es prolonga i no va acompanyat d’un augment ràpid de temperatures, s’incrementarà el risc d’aparició de fongs.

De manera excepcional, fins al moment, la pluja està generant preocupació en el cultiu de l’ametler, en aquelles varietats de floració tardana com la Vayro, Lauranne o Constantí, en les quals l’ametla encara no està formada.

La persistència durant un temps excessiu de la pluja podria afectar negativament la fecundació de les flors. Això se sumaria a la dificultat de la pol·linització, ja que la presència de vent i l’elevada humitat impedixen el vol d’abelles i altres insectes pol·linitzadors.

