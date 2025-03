Les protectores celebren l’anunci de l’hospital veterinari a Ontinyent: “Fa molta falta”

Rufino Lobato és el responsable de la protectora Orejotas de la Vall d’Albaida i es dedica a buscar famílies adoptants per a aquells animals que ho necessiten. Fa poc va viure de prop la mort d’un gos per una torsió d’estómac que no va poder ser tractat amb la diligència que requeria el cas. “Com que no hi ha urgències veterinàries a Ontinyent, no vam arribar a temps”, lamenta.

El testimoniatge reflectix una demanda que les associacions que treballen sobre el terreny i els amos de mascotes de la comarca fa temps que estan traslladant. Per això, l’anunci de la implantació d’un hospital clínic veterinari de 5.000 metres quadrats que obrirà 24 hores els 365 dies de l’any a Ontinyent, associat al desplegament de la primera facultat pública de Veterinària a la Comunitat Valenciana, ha sigut especialment celebrat estos dies entre els sectors animalistes.

“Si es complix, seria genial. A Xàtiva hi ha servici d’urgències, però ara mateix l’hospital més pròxim que tenim és el d’Alzira (a 45 minuts) i per a casos més complicats cal desplaçar-se a Silla, amb el gasto que això comporta”, subratlla Rufino, que gestiona un refugi amb 35 animals i que requerix “bastants atencions veterinàries” al llarg de l’any.

Per a Gloria Pérez, representant d’Animalistes de la Vall d’Albaida (AVA), l’arribada de l’hospital veterinari a Ontinyent és “una boníssima notícia” que valora “molt positivament”. “Feia molta falta, perquè no tenim urgències veterinàries i ens obliguen a desplaçar-nos a Silla, que és caríssim”, assenyala. “Al llarg de l’any tenim moltes atencions veterinàries. Estem treballant amb cases d’acolliment i amb la Mancomunitat de la Val d’Albaida, que cobrix molts gastos, però, encara així, quan es tracta d’animals amb malalties o que han de ser operats, suposa desemborsaments importants”, assenyala Gloria.

Tant ella com Rufino esperen, això sí, que el futur hospital no fixe preus massa elevats per les atencions (com ocorre en l’hospital veterinari universitari de València) i puguen, així, “abaratir-se els costos”, perquè les associacions animalistes “van ofegades”.

Així definix la situació actual la vicepresidenta de la Protectora de la Vall d’Albaida, Laura Cucart. “L’hospital és una boníssima notícia, perquè les clíniques veterinàries que col·laboren amb nosaltres amb preus reduïts no donen servici d’urgències”. Al seu juí, la iniciativa permetria “col·laborar amb les protectores i promoure adopcions”. Al seu torn, Cucart confia que la implantació del grau de Veterinària a Ontinyent permeta “crear més conscienciació en la ciutadania”.

La comunitat veterinària aplaudix l’anunci

La protectora de la Vall d’Albaida afronta moltes atencions veterinàries. “Hi ha mesos que ens gastem 1.000 euros i es paguen amb donacions i aportacions dels voluntaris. Només podem arribar a on podem: moltes vegades no podem arribar al nivell que faria falta”, insistix.

Encara així, la vicepresidenta de l’entitat troba a faltar més suport de l’Administració a les associacions que cuiden animals. “Igual que es promou Ontinyent com a ciutat educadora ens agradaria que també fora ciutat animalista i es fomentara més el benestar animal”. Cucart posa el focus en la necessitat de crear un refugi, “perquè el que hi ha en la comarca no admet gats i no funciona els caps de setmana”. També demana “més pressupost” per a les colònies felines, donar més visibilitat a les seues voluntàries, una actualització de les ordenances municipals, que considera “obsoletes” i una major formació de la Policia Local. “Falten recursos”, precisa.

D’altra banda, la comunitat veterinària també ha aplaudit l’anunci de la implantació del primer grau públic de Veterinària en el campus d’Ontinyent de la Universitat de València com una “oportunitat històrica per al sector” i per a la formació de nous professionals. Fins ara, molts estudiants s’han vist obligats a anar-se’n fora de la Comunitat Valenciana o a dependre d’un gran esforç econòmic per a poder estudiar la titulació.

Suscríbete para seguir leyendo