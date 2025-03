Massanassa reivindica el paper de les dones en la reconstrucció

L’Ajuntament de Massanassa ha preparat una àmplia programació per a commemorar el Dia Internacional de la Dona, amb activitats dirigides a la ciutadania, centres educatius i associacions. Enguany, el 8M es viu amb un significat especial, reivindicant el paper fonamental de les dones en la reconstrucció del municipi després de la dana i la seua contribució en cada espai de la vida quotidiana.

A causa de l’alerta meteorològica decretada en la província de València, es va haver de suspendre el tradicional dinar de l’Associació de Dones Progressistes del municipi, que havia de tindre lloc dimarts passat, 4 de març, així com la trobada del Club de Lectura per la Igualtat en la Biblioteca Pública Municipal, marcada inicialment per a hui.

Demà, la plaça de les Escoles Velles acollirà una activitat conjunta dels centres educatius, organitzada per l’alumnat de Secundària de l’IES Massanassa i el Col·legi San José y San Andrés. Amb el lema “Marea de frases violeta”, es durà a terme una intervenció artística i la lectura del manifest del 8M a càrrec de la corporació municipal. Eixe mateix dia, a les 18 hores, l’Espai Jove acollirà un taller de serigrafia i estampació en tote bags amb el lema “8M per la dana”, dirigit a jóvens de 12 a 30 anys, amb inscripció prèvia.

El dissabte 8 de març es repetirà el taller de serigrafia, i, a la vesprada, se celebrarà la manifestació del 8M a València. Per a facilitar l’assistència, s’ha establit un punt de trobada a les 17 hores en l’estació de Renfe de Massanassa.

Les activitats continuaran el dilluns 10 de març amb un contacontes infantil en la Biblioteca Pública Municipal, titulat “Tots i totes som importants”, dirigit a xiquets i xiquetes de tres a huit anys.

A més, durant tot el mes de març, els centres educatius comptaran amb l’exposició didàctica “Marea de frases violeta”, juntament amb tallers d’igualtat i bon tracte en diferents etapes educatives, des d’Infantil fins a Secundària.

Des de l’Ajuntament es convida a tota la població a sumar-se als actes programats, amb l’objectiu de continuar avançant cap a una societat més justa, lliure i igualitària. A més, advertixen que, davant de possibles canvis en la programació a causa de les pluges, s’avisarà la població a través dels canals informatius de l’Ajuntament.

