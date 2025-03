La repetició de votacions deixa el PSPV a la vora d’un cisma

Investigació de tupinada, actes amb més vots que votants, denúncies de “joc brut”, queixes de voler voltejar un “resultat legítim”, possibilitat de repetir votacions en quatre agrupacions i amenaça que Ferraz acabe decidint. És el resum de l’última embrolla del PSPV, sempre prest a tirar més llenya al foc a cada un dels seus embolics. Perquè si diumenge la formació eixia fracturada pel resultat ajustat entre Carlos Fernández Bielsa i Robert Raga (33 vots a favor del primer), tres dies després la revisió del procés pot acabar en incendi dels que deixen empremta en el partit, amb conseqüències impredictibles.

La reunió de la Comissió d’Ètica de dimarts, amb impugnacions creuades, es va traduir en resolució pública ahir. I té entre les seues conclusions obligar a repetir la votació en tres agrupacions, com va avançar este diari: a Manuel, Corbera i Llíria, amb un centenar de militants en total. A estes s’afig el cas de Sedaví, amb altres 70 inscrits, que s’està investigant i que la comissió també estudia demanar la repetició de la votació.

En total, són poc més de 170 afiliats els afectats, suficients per a donar-li la volta al resultat provisional. En estos moments, després d’anul·lar les citades quatre taules, Bielsa, amb 3.366 vots, estaria 44 per damunt de Raga (3.322). No hi ha data encara per a una hipotètica segona votació, en cas que finalment es duga a terme, ja que, pel camí, encara hi ha possibilitat de recursos no només davant del mateix òrgan, sinó davant del Comité Federal d’Ètica i Garanties, la qual cosa obligaria a la intervenció directa de Ferraz, paraules majors.

Preguntada per la situació, la secretària general dels socialistes valencians, Diana Morant, va tractar ahir d’evitar avivar el foc i va assegurar que la investigació per part de la Comissió d’Ètica del PSPV entra dins de la “normalitat” del procés al mateix temps que va cridar a “garantir els resultats democràtics de la militància”. “El que diga la Comissió d’Ètica serà el que es farà”, va indicar la ministra de Ciència. Les seues declaracions van ser abans que es demanara la repetició de les votacions.

Perquè, encara que en el PSPV estan acostumats a vore i patir tota classe de pugnes internes, una repetició de votació que puga canviar el secretari general que va celebrar el seu triomf després de ser proclamat provisionalment és una cosa nova dins de la historiografia bèl·lica de la federació.

Encara que la decisió de la repetició és la mateixa sobre les tres agrupacions mentres s’investiga la quarta, el motiu és distint en cada cas, com es desprén de la documentació consultada per este periòdic, amb fins a cinc incidències analitzades en la reunió d’Ètica. No obstant això, només quatre poden acabar en repetició de votació. El quint analitzat va ser el de Paterna, a on es va anul·lar un sobre que tenia dos paperetes: una en blanc i una altra de Bielsa.

CORBERA I MANUEL, MÉS VOTS QUE VOTANTS

Els fets de Corbera i Manuel són similars i tenen un resum clar: hi havia més vots computats que votants. En total, segons l’acta de l’escrutini, a Manuel, a la Ribera Alta, hi havia 15 vots emesos i 16 vots a candidatures. A Corbera, a la Ribera Baixa, hi havia nou vots emesos i 10 paperetes. Es creu que en un sobre de les votacions va poder haver-hi dos paperetes unides, sense que ningú se n’adonara. Ni el votant, ni la mesa en el recompte. Davant de la impossibilitat de concretar una altra forma més justa, la Comissió d’Ètica dicta tornar a votar en les dos agrupacions.

CAS LLÍRIA: EL MÉS CONEGUT, AMB 80 MILITANTS

El cas més conegut és el de Llíria, l’agrupació més nombrosa de les investigades, amb uns 80 afiliats. La queixa va arribar durant la celebració de les primàries. La va fer la candidatura de Bielsa, que va protestar perquè s’haguera tancat la sala de votació des de les 13:30 fins a les 17 hores, tot i que les regles assenyalen que la votació havia de ser ininterrompuda. En la protesta s’indicava que no va haver-hi una custòdia de l’urna i, per tant, va poder produir-se una alteració dels vots. Enfront d’esta queixa, la Comissió d’Ètica admet que és “inqüestionable” que el centre no havia d’haver tancat i que, durant eixe temps, es podia haver privat el dret a vot dels militants, malgrat que s’haguera avisat d’això per WhatsApp. Així, assenyalen que, davant d’esta possible privació del dret, i atesa la “minsa diferència de vots”, es considera que la millor solució és repetir la votació. Ací havia guanyat Raga per 35 a 14, faltant una trentena de militants per votar.

SEDAVÍ, sospita de tupinada

El cas més greu es troba a Sedaví, amb uns setanta inscrits i sense resolució encara. Es basa en un escrit de la candidatura de Robert Raga sobre una “irregularitat” el dia de les votacions. L’origen és un àudio difós en un grup de WhatsApp. En la transcripció, a la qual ha tingut accés este diari, una veu que seria la del secretari general en el municipi, Juan José Campayo (afí a Bielsa), diu per a contrarestar la participació de votants del sector de Raga: “He agafat cinc o sis vots d’eixos que sabia que no venien i els he ficat”. En l’entorn de Bielsa no acaben de donar crèdit als fets. Destaquen que és difícil que en una agrupació comandada per afins al rival puga arribar u i ficar diverses paperetes per a Bielsa. Davant d’això, Ètica obri expedient informatiu. Si es demostra que la tupinada (encara que siga a xicoteta escala) és certa, sol·licitarà que s’anul·le el resultat i es torne a votar, com en les altres tres. En esta agrupació va guanyar Raga, per 17 a 22, amb uns 30 militants que no van votar.

Suscríbete para seguir leyendo