La Safor torna a les classes excepte a Tavernes i Almoines

Els alumnes de tots els municipis de la Safor, excepte Tavernes de la Valldigna i Almoines, estan tornant este dijous a les aules després de les jornades en les quals els col·legis i instituts de la majoria de municipis han romàs tancats a conseqüència del temporal de pluges.

Durant la vesprada i la nit d’ahir, quasi les 10 en el cas de Gandia, es va anunciar que l’activitat docent es podia reprendre, fins i tot adoptant precaucions, després que l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) rebaixara l’alerta per fortes pluges de nivell taronja a nivell groc. El Departament d’Emergències de la Generalitat va traslladar als ajuntaments que decidiren per ells mateixos, segons el grau de risc, si seguien amb les aules tancades o si les obrien.

Durant esta nit hi ha hagut algunes precipitacions en la comarca, però lluny de causar problemes. Més aïna al contrari, este temporal que es prolonga des del dissabte passat ha deixat acumulats de més de cent litres per metre quadrat en molts punts i ha sigut beneficiós per a l’agricultura.

Des de les 12 de la passada nit han caigut a la Llacuna de Vilallonga fins a 17 litres per metre quadrat, i menys de deu en altres punts de la comarca, com Barx. En la resta, les precipitacions han sigut pràcticament insignificants, encara que es manté el risc de pluges intenses. Per a este dijous, a més, Aemet indica que el més probable és que hi haja tempestes amb episodis violents de precipitació.

Les úniques incidències reportades han sigut les que ha difós la Policia Local d’Oliva pel cabal que portava la rambla de la Gallinera, que discorre al sud del nucli urbà. A conseqüència de les pluges en la comarca veïna de la Marina Alta, l’aigua ha depassat alguns guals, camins que creuen per dins del llit, la qual cosa ha obligat a posar senyals de prohibició de pas de vehicles o persones i alertar que se circule per estes zones amb la màxima precaució. En tot cas, és una situació que està molt lluny de possibles desbordaments de la rambla.

La rambla de la Gallinera talla un camí d’Oliva, esta matinada / Levante-EMV

Sanitat manté el tancament

D’altra banda, la Conselleria de Sanitat va anunciar ahir que seguixen suspeses les cites mèdiques, excepte les oncològiques, diàlisis i operacions programades. Esta decisió s’adopta per a evitar desplaçaments per les carreteres de la comarca, però el ben cert és que centenars de persones lamenten que fa diversos dies que es troben en esta situació sense que la pluja haja causat cap problema a la Safor.

Al carrer, el debat està més que obert. Els dos dies amb alerta meteorològica de nivell taronja han ocasionat el tancament de col·legis i la suspensió de l’atenció sanitària, però tot això sense que les pluges hagen causat problemes. Alguns alcaldes de la Safor que van decidir mantindre oberts els col·legis prestant la màxima atenció a l’oratge, minut a minut, han expressat que el lògic és aplicar el sentit comú davant d’estes situacions, sense baixar mai l’alerta.

