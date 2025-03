“No és un bon dia per a Castelló, el poble es mereix un nom en valencià”

“No és un bon dia per a Castelló, perquè tornar arrere pot generar un malestar en el veïnat, que estava molt tranquil amb el tema del topònim, que havia deixat de ser notícia. Estudiarem la sentència amb calma abans de prendre una decisió sobre què podem fer. No sé quin nom serà, però el que sí que sé és que el poble es mereix un nom en valencià”. Esta va ser ahir la primera valoració de l’alcaldessa de Castelló, Horte Gómez (PSOE), després de conéixer-se la sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana que anul·la el decret pel qual el Consell va aprovar el topònim Castelló com a forma única i en valencià.

Gómez i membres de l’equip de govern (PSOE-Compromís) es van reunir a la vesprada amb l’advocat que ha representat l’Ajuntament en el plet per a fer una primera valoració de la sentència i van ajornar la decisió de recórrer o no contra la decisió fins que els uns i els altres puguen estudiar la resolució amb més profunditat. “Necessitem llegir-la amb calma, lluny del soroll, però, sobretot, volem molta calma i molta tranquil·litat en el poble”, va insistir l’alcaldessa, mentres indicava que a partir de les explicacions de l’advocat es valorarà la situació tant en el si del PSOE com amb els socis del govern municipal “per a traure conclusions”.

Horte Gómez va destacar que, després d’esta primera lectura, queda molt clar que tant l’Ajuntament com la Generalitat van portar a cap un procés “impecable” en el canvi del topònim i que “el nom de Castelló sí que fa referència, des del punt lingüístic, cultural i social, al nostre poble”. “Però també diu que crea confusió —l’argument esgrimit per l’Ajuntament de Castelló de la Plana, promotor d’un dels tres recursos contra el nom de Castelló— i és això el que tomba el topònim”. L’alcaldessa va evitar confirmar si l’Ajuntament recorrerà contra la sentència a l’espera de les reunions que té previst mantindre per a valorar les possibilitats.

