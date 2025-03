El desembassament de les preses deixa crescudes de rius i rambles sense conseqüències greus

Els cabals del riu Magre van registrar, ahir, un augment per l’alleugeriment de la presa de Forata, en el municipi de Yátova (València), amb valors que van superar els 30 metres cúbics per segon a Guadassuar i que “no generarien problemes importants en el llit”, segons va informar la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX) al 112 CV. Tal com va informar la CHX, la situació va ser estable en tota la demarcació. La presa de Forata va continuar abocant pel sobreeixidor, amb uns cabals d’eixida que superen els 30 m³/s.

Alguns ajuntaments van anunciar que es van tallar alguns passos davant d’esta crescuda del riu. Concretament, Carlet va prohibir el pas per davall del pont de Ferro, per la qual cosa l’accés a la localitat es va fer per l’Alcúdia i Catadau.

Per la seua banda, l’Ajuntament de Montroi va anunciar el tancament dels passos sobre este riu, com el del Molí de l’Assut. En este sentit, els agents de la Policia Local van clausurar estes zones i van reforçar la vigilància per a evitar que la ciutadania s’acostara al riu.

Per la seua banda, els veïns i les veïnes d’Algemesí, epicentre de la catàstrofe del 29 d’octubre a la Ribera, també seguien pendents de l’estat del riu Magre al seu pas per la localitat. Cal recordar que el desembassament de la presa va comportar el desbordament del llit, que va negar d’aigua i llot tota la localitat.

Normalitat a Buseo

La normalitat va persistir en les comarques de Camp de Túria i la Foia de Bunyol en el quart dia de la nova dana que assota la Comunitat Valenciana. Les pluges van continuar sent persistents en les cotes altes dels llits del Poio, el Pozalet i el Túria, i, encara que els cabals van créixer, no van revestir gravetat.

No obstant això, l’embassament de Buseo va arribar al 50 % de la seua capacitat durant el matí, al registrar 4,15 hectòmetres cúbics de contenció d’aigua dels 8 hectòmetres de cabuda que té. Davant d’esta situació, una de les comportes es va obrir per a alleugerir la pressió sobre la infraestructura, que va quedar greument danyada després del pas de la dana d’octubre. Des de llavors, hi ha hagut una vigilància constant, que va ser reforçada des d’este mateix dilluns per part dels tècnics de la Conselleria d’Agricultura, a qui pertany esta obra.

Precisament, fonts del departament que dirigix el conseller Miguel Barrachina van explicar a este diari que el procediment entrava dins de la normalitat i l’alleugeriment de la presa no va revestir cap perill per als municipis que discorren al costat del llit del riu Sot i que més tard desemboca en el Túria. A Riba-roja de Túria havien traslladat al 112 la seua inquietud per una possible obertura de l’embassament. Només a Sot de Chera, la nova dana va descarregar, dimecres, 52 litres per metre quadrat, que acaben en este embassament.

Així mateix, tant la presa d’El Regajo (Jérica) com la de l’Algar (Algar de Palància) estaven donant entrades per eixides, amb cabals entorn dels 5 m³/s i de 40 m³/s, respectivament; la presa d’Ulldecona va abocar al voltant de 6 m3/s i a l’Alcora els valors es van situar entorn dels 2 m³/s. La resta d’embassaments es trobaven en situació “de normalitat”.

La CHX va seguir “amb atenció” l’augment de cabals en la rambla de la Viuda, que al migdia es trobaven entorn d’uns 13 m³/s, i la seua arribada a l’embassament de Maria Cristina (entre els termes de l’Alcora, Sant Joan de Moró, Borriol i Castelló de la Plana), que es troba al 81,5 % de la seua capacitat.

Mentres, diversos pluviòmetres de la xarxa de la CHX van superar els 200 litres per metre quadrat després de les pluges registrades entre diumenge passat i este dimecres a la Comunitat Valenciana.

Per la seua banda, el Centre de Coordinació d’Emergències de la Generalitat va decretar la fi de l’emergència situació 0 per inundacions en el litoral nord d’Alacant, mentres que es manté per a la província de València i la de Castelló, ja que seguix la previsió de pluja persistent.

