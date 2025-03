La festa recupera la normalitat després del temporal

L’alçament de les restriccions per emergència meteorològica suposa la recuperació absoluta de la normalitat en la festa. Però amb matisos: una cosa és que se suspenga la mascletà per l’alerta, perquè no convenen les aglomeracions. I una altra és que se suspenga per la pluja. I això caldrà veure-ho al llarg de la jornada de hui. La pirotècnia Martí arribarà ben d’hora i en funció de com evolucione el matí es prendrà la decisió.

El que no es vol és que ocórrega el mateix que el dia 3: ni que es quede mitja disparada sense cremar-se ni que hi haja situacions de perill.

I amb eixe alçament, i perquè el calendari avança, hui sí que arriba, amb quatre dies de retard sobre la primera data possible, l’element principal de la festa. Al llarg de la jornada apareixeran les góndoles amb les primeres peces de falla en demarcacions de Secció Especial i en la plaça municipal. De fet, pràcticament totes esperaran a dilluns per a fer la tirada de grua. Hi ha sis dies al davant per a començar a acoblar els elements d’unes falles cada vegada més sofisticades, amb infinitat de remats, contraremats i elements d’al·luvió.

Plantà sense errors

En tot cas, el que sembla clar és que cal cometre el mínim d’errors possibles i que no hi haja imprevistos. Cada artista té uns recursos humans i unes urgències. No és el mateix el que té només eixa falla o el que ha de repartir esforços. “Per culpa de la pluja, se’ns ha retardat el secatge de la pintura. Estem usant ventiladors i aire calent perquè volem eixir ja diumenge. Tampoc és l’ideal haver de transportar amb l’asfalt mullat, o portar impermeable. Toca continuar amb el que hi ha”, assegurava José Ramón Devís.

Cartell de la festa de Na Jordana per a este divendres / RLV

Na Jordana acompanyarà, amb un espectacle musical i de pirotècnia, l’arribada del cos central de la seua falla a les 21 hores. I Convent ho farà, en bona lògica, fent sonar les botzines dels camions.

Arribaran les falles, que poden tapar-se a consciència amb plàstics, i l’Ajuntament ja deixa de “suggerir” el fet de no celebrar enceses de llums, a causa de les aglomeracions.És veritat que Russafa ja no és la bogeria d’antany. És absurd anar a vore a les huit de la vesprada el que pot vore’s dos hores després, o l’endemà. El concurs ha baixat diversos escalons el seu volum a costa de guanyar racionalitat. Tan sols Malva-rosa mantindrà el ritual de la coreografia multimèdia, que iniciarà a les huit de la vesprada.

Carpa de la Nova d’Orriols / Moisés Domínguez

Les carpes també finalitzen este migdia la seua plantà. Finalment, els treballadors han pogut treballar, si no amb comoditat, sí amb diligència, a l’espera que esta vesprada-nit estiguen totes disposades, perquè els racons s’inauguraran amb sopars —molts de Fallers d’Honor— i la primera ambientació musical. Prèvia al gran pre-Falles d’este dissabte.

