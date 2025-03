Mercadona trasllada la seua seu social de Tavernes a Albalat dels Sorells, a on invertix 245 milions

Mercadona canvia de seu social per primera vegada en la història. La cadena de supermercats presidida per Juan Roig, que el passat 5 de març va celebrar la seua junta general d’accionistes, ha decidit traslladar el domicili fiscal de Tavernes Blanques —a on va obrir la seua primera botiga en 1977— a Albalat dels Sorells (municipis de l’Horta Nord).

La firma de distribució comercial ha pres esta decisió després de finalitzar la segona fase de les obres d’Albalat, que alberga diferents àrees administratives. El projecte de la caserna general, iniciat en 2014, està treballant ja en la que és la tercera i última fase, iniciada en 2023. Està previst que s’acabe a principis de l’any que ve, i, a més, albergarà un centre de coinnovació, actualment situat en el polígon industrial Fuente del Jarro (Paterna).

Un dels patis interiors de les oficines de Mercadona / Levante-EMV

Segons informen fonts de la companyia, en l’actualitat hi treballen unes 1.800 persones i la previsió és que siguen 2.600 els empleats. Este centre ha sigut projectat per ERRE Arquitectura, que dirigix Amparo Roig Herrero, llavors també consellera de Mercadona. Esta firma d’arquitectura també ha projectat altres edificis de la firma de distribució.

Tres fases de construcció

La inversió total aproximada de la nova caserna general de Mercadona, al costat de l’N-340 (antiga carretera de Barcelona), que ha romàs tallada en un tram diversos mesos i després d’una dècada de treball, ascendirà a 245 milions d’euros. L’any 2014 va inaugurar el centre del processament de dades i de servicis, que va requerir una inversió de 45 milions. La segona fase (2018-2024), que acaba de concloure, ha comportat la posada en marxa de les noves oficines (145 milions d’euros), mentres que en la tercera fase (2023-2025) posarà en marxa el citat nou centre d’innovació (55 milions d’euros de pressupost).

Nova seu de Mercadona / Levante-EMV

Els nous espais creats per ERRE Arquitectura inclouen 17 ambients de treball distints, més col·laboratius i innovadors. Mercadona ha posat en marxa una aplicació mòbil per a controlar espais i servicis per part de la plantilla. A més, ha instal·lat 380 plaques fotovoltaiques. També inclou aparcaments per a bicicletes i cotxes compartits, amb punts de recàrrega, així com per a vehicles elèctrics, patinets i bicicletes.

