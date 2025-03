Una setmana de pluges deixa tres mesos d’aigua a la Safor

Les precipitacions que s’han produït en l’última setmana a la Safor i en comarques veïnes, com la Vall d’Albaida, el Comtat, la Marina Alta o l’Alcoià, han deixat una reguera de bones notícies en forma d’acumulació d’aigua, que, a diferència d’altres llocs, ací no ha causat problemes, sinó només efectes beneficiosos.

Des del diumenge de la setmana passada, algunes zones de la Safor, com Barx o Vilallonga, han acumulat més de dos-cents litres per metre quadrat, que han caigut durant moltes hores i dies, de manera que el líquid s’ha pogut filtrar al sòl en la seua major part, cosa que ha elevat considerablement no només els nivells d’humitat, sinó que també ha alimentat els aqüífers.

Estes pluges, que han sigut un poc menys significatives en la plana central de la comarca de la Safor, permeten als agricultors detindre els sistemes de reg, atés que, excepte algunes excepcions, esta aportació hídrica és suficient per a mantindre l’activitat biològica dels arbres i les hortalisses per un període d’entre un i dos mesos.

Tan important com això, o potser més, és que les pluges hagen cobert la conca mitjana del Serpis. Cal dir que a Gaianes i Agres, en la comarca del Comtat, les precipitacions, en esta primera setmana de març, han deixat 213 i 238 litres per metre quadrat, respectivament. Eixa xifra és la més elevada des de 2022, i ha regat un sòl que drena rius i barrancs aigües amunt del pantà de Beniarrés, de manera que les aportacions permetran la recuperació de les minses reserves de l’embassament.

En només tres dies, Beniarrés ha guanyat un hectòmetre cúbic, amb quasi set hectòmetres cúbics, suficient per a garantir el reg a la Safor durant prop d’un mes. Les reserves, a més, aniran pujant en els pròxims dies, a mesura que l’aigua de pluja vaja discorrent pels seus llits cap a l’embassament. Amb tot, entre la pluja a la Safor i la registrada al Comtat, els agricultors respiren alleujats per a, almenys, poder regar fins a mitjans de l’estiu que ve. Això, òbviament, si no plou més, però és que este 2025 ha començat amb índexs de pluviometria normals que donen esperança.

Lamentablement, a l’Alcoià, els registres acumulats no han sigut tan importants i això ha impedit guardar més aigua en l’embassament per a l’estiu que ve.

El pantà de Beniarrés, en la conca mitjana del Serpis, en una imatge d’arxiu / Levante-EMV

La pluja també ha canviat el paisatge de la comarca. El Serpis ha arreplegat l’aigua de precipitacions tan importants com els quasi quatre-cents litres per metre quadrat que, des de dilluns passat, s’han registrat en la localitat de l’Orxa. Este municipi, també en la comarca del Comtat, ja queda aigües avall del pantà de Beniarrés, de manera que les escorrenties discorren lliurement pel Serpis i eixa és la raó per la qual el riu ha recuperat un cabal que feia anys que no s’apreciava. El Vernissa, afluent del Serpis, també corre, perquè ha plogut en tota la seua conca, des d’Almoines fins als barrancs alts de Pinet i Montitxelvo, amb registres que allí també s’han aproximat als dos-cents litres per metre quadrat.

Canvi de paisatge en marjals i muntanyes

Un altre aspecte positiu és la recuperació dels nivells hídrics en les marjals, tant la de Pego-Oliva, que alimenten les pluges a la Marina Alta, com la de la Safor, que es nodrix fonamentalment de les precipitacions en el massís del Mondúver. En els dos llocs, els registres han sigut generosos i prolongats, de manera que els efectes beneficiosos continuaran veient-se durant setmanes.

En les muntanyes s’ha garantit una aportació hídrica que, amb l’arribada de la primavera i l’ascens de les temperatures, augura una explosió de l’activitat en la massa vegetal, inclòs l’espai que, fa any i mig, va quedar afectat pel virulent incendi forestal originat a Montitxelvo que es va estendre per la Vall d’Albaida i la Safor fins a afectar els termes de Castellonet de la Conquesta, Alfauir, Ador i Vilallonga. A diferència de l’any passat, escassíssim en pluges, esta precipitació, que allí ha superat els dos-cents litres, sens dubte potenciarà la recuperació de la massa vegetal en tota eixa zona.

L’únic risc que hi ha ara, fonamentalment per a l’agricultura, és que es mantinga l’altíssim índex d’humitat. No és bo que els tarongers hagen de suportar eixa situació ambiental. L’ideal ara seria que l’oratge “escampe” i que el terreny es mantinga sec almenys durant unes setmanes. La previsió de l’Agència Estatal de Meteorologia per a la comarca de la Safor reduïx el risc de pluges, almenys fins dimarts que ve.

