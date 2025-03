Toca marcar gol a Mestalla

Umar Sadiq és l’home del moment en el València CF. El davanter nigerià va anotar un doblet contra CA Osasuna per a rescatar un punt d’El Sadar amb un gol de ‘9’ pur i un altre amb un recurs tècnic excel·lent que dona una mostra de la qualitat que atresora el futbolista.

Amb la lesió d’Hugo Duro, ha arribat el moment que siga la referència de l’equip de manera regular, i després d’anotar els seus primers quatre gols fora de casa, és el moment que sume també a Mestalla i li brinde a l’equip els punts necessaris per a salvar la categoria. Els gols de l’africà, de fet, estan beneïts amb el do de sumar punts.

Des que Sadiq va aterrar en l’Almeria en 2020, ha aconseguit marcar un total de 42 partits diferents (sumant fins a 51 gols), dels quals el seu equip solament n’ha perdut dos (els dos amb el conjunt d’Almeria, un contra el Cartagena i un altre contra el Leganés), però, en la resta, el seu equip ha aconseguit guanyar o empatar, un fet que evidencia la seua capacitat per a ser un futbolista decisiu.

88 punts ha donat als seus clubs

Per a més detall, dels 42 partits en els quals Sadiq ha marcat gol a Espanya, el seu equip ha aconseguit la victòria en 27 i n’ha empatat 13. Restant les dos victòries coperes (una amb el València i una altra amb l’Almeria), l’atacant de Nigèria li ha donat un total de 88 punts als seus tres equips espanyols des de 2020.

Des que va arribar a l’equip de Carlos Corberán, el jugador li va donar el triomf coper als valencianistes contra l’Ourense i els empats contra Vila-real i Osasuna, els dos fora de casa. Este cap de setmana gaudirà de la seua segona titularitat a Mestalla i totes les expectatives estan posades en el fet que contribuïsca a una victòria clau en les aspiracions valencianistes, presentant-se com a golejador davant de la seua gent.

Content a València

L’adaptació del futbolista ha sigut un èxit. El jugador és molt volgut en un vestuari en el qual se sent còmode i integrat. Este mercat d’hivern, després de passar-ho bastant malament en la Reial Societat després de la seua lesió i de no acabar de sentir-se còmode, va voler recalar en el València per tots els mitjans. Sadiq tenia ofertes potents en l’estranger que li donaven més diners que el club de Mestalla, tant de lligues exòtiques com europees, però va tindre clar en tot moment que volia recalar en el club valencianista. El jugador de Kaduna es veia amb possibilitats d’aportar-li moltes coses al València i veia, abans de firmar, que la situació es podia tirar avant.

L’equip ha millorat molt des de l’arribada de Corberán, però encara no ha aconseguit eixir del descens, tot i que Sadiq multiplique estes opcions. El jugador, per la seua naturalesa física i tècnica, es desimbol millor en un futbol de transicions en el qual pot atacar l’esquena, fer descàrregues en tres quarts de camp i eixir amb dinamisme, que en un context més posicional, amb el rival replegat i sense opcions ni espais per a desenrotllar el seu futbol. És per això que s’està sentint més còmode i capaç d’aportar les seues habilitats. Ara ja sona com a seleccionable per Nigèria, després de les seues bones prestacions.

Ídol a Almeria

L’equip en el qual va llançar la seua carrera a Espanya va ser l’Almeria, a on es va convertir en la màxima referència ofensiva substituint Darwin Núñez i fent les delícies de l’afició andalusa. Allí va marcar la majoria dels seus gols i va exhibir les seues habilitats.

El seu entrenador José Gomes va parlar per als mitjans del València per a descriure el jugador: “Té quasi tot el que es busca en un davanter. És un treballador increïble i té el seu caràcter, identitat i un cor enorme. Dona la vida per l’equip en el qual està jugant. És un davanter molt ‘pesat’ per als centrals. Hi ha gols que naixen quan ell pressiona”.

