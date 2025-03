Torrent lidera la pujada de preu dels pisos nous

Torrent lidera el recalfament del cost dels pisos d’obra nova a la Comunitat Valenciana. L’alt preu dels pisos a València (els d’obra nova ja ronden els 300.000 euros) desplaça la demanda als municipis que envolten la capital i estan ben comunicats. Els taxadors han constatat que, en 2024, els pisos de nova construcció a Torrent es van encarir un 5,8 %, enfront de la mitjana de la Comunitat Valenciana del 5,2 %.

Alberto de Jorge, delegat general de Valencia Sociedad de Tasación, subratlla que localitats pròximes a la capital del Túria com Torrent (1.541 euros el metre quadrat) o Paterna (1.516 € i un increment del 4,2 %) “estan experimentant pujades notables en els seus valors mitjans, la qual cosa reflectix l’interés creixent de la població per zones ben connectades que oferixen preus més assequibles que València amb servicis i qualitat de vida similars”.

Els promotors estan comprant grans parcel·les de sòl en els municipis que envolten València. Aedas, Metrovacesa o Grupo Ática comercialitzen promocions grans a Mislata, Quart de Poblet, Torrent o Paterna. AQ Acentor ha adquirit un sòl per a quatre-centes vivendes en el límit entre Burjassot i València. La resposta dels compradors “és molt bona” en zones connectades per metro, insistixen les immobiliàries.

Capitals

El preu mitjà de la vivenda nova a la Comunitat Valenciana va tancar l’any en 2.082 euros el metre quadrat, una xifra que es registrava des de desembre de 2008, en el final de la bambolla immobiliària. El cost dels pisos va pujar l’any passat un 5,6 % a València i el metro quadrat està en 2.325 euros. Alacant (1.723 euros) i Castelló (1.652 euros) van tindre uns increments anuals del 4,3 % i 4 % respectivament.

Dinamisme

Alberto de Jorge assegura que el “mercat d’obra nova a la Comunitat Valenciana manté un dinamisme notable i així ho reflectix el preu mitjà, que frega els 2.100 euros el metre quadrat, després d’una pujada del 5,2 % en l’últim any que està en la línia de la mitjana nacional. Este augment es deu a una demanda sostinguda de vivenda nova enfront d’un estoc de pisos disponibles limitat. En particular destaquen municipis com Torrent —insistix— i Benidorm, a on els preus mitjans han pujat més del 5,7 % en els últims dotze mesos, superant fins i tot el ritme de creixement de València capital”.

Enfront de les pujades de València i els grans municipis de l’àrea metropolitana, l’increment de preu més moderat a la Comunitat Valenciana es va registrar en 2024 a Xàtiva (1.265 euros el metre quadrat després d’una pujada del 2,1 %).

