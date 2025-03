Compromís recorre contra l’ajornament de la investigació de la dana en les Corts

El Grup Parlamentari Compromís ha presentat un recurs davant de la Mesa de les Corts contra la decisió que condiciona l’avanç de la comissió d’investigació sobre la gestió de les inundacions causades per la dana d’octubre de 2024. Segons denuncia Compromís, el PP i Vox estan utilitzant la seua majoria en la Mesa de la Comissió per a “usurpar” les funcions que corresponen als grups parlamentaris, endarrerint el treball i evitant així que es depuren responsabilitats polítiques sobre la gestió de la catàstrofe.

El recurs, firmat per la portaveu adjunta Isaura Navarro i el diputat Jesús Pla, qüestiona la legalitat de l’acord adoptat per la Mesa de la Comissió, que ha paralitzat el debat sobre els plans de treball registrats pels grups parlamentaris i ha assumit la potestat d’elaborar directament un pla propi. “És una maniobra més per a impedir la investigació i evitar que es depuren responsabilitats polítiques sobre les deficiències en la resposta a la dana”, ha denunciat Navarro.

Esta decisió es va prendre la setmana passada en la reunió de la direcció de la comissió. La seua presidenta és la diputada de Vox Miriam Turiel; el vicepresident és Vicente Betoret, del PP, i la secretària és Alicia Andújar, del PSPV. En esta trobada, van postergar la convocatòria de la comissió 20 dies a l’espera que els grups pogueren arribar a un acord sobre el pla de treball, una cosa que se sol fer directament en la comissió en la qual es vota este pla.

Davant d’això, des de Compromís recorden que, una vegada presentats els plans, el que correspon és convocar la Comissió, i hui encara no tenim cap convocatòria. A més, la Mesa no és l’òrgan per a reelaborar plans de treball de comissions d’investigació ni transaccionar-los, una funció que correspon als grups parlamentaris. A més, alerten que esta decisió vulnera el dret fonamental dels diputats a exercir la seua funció de representació, tal com arreplega la jurisprudència del Tribunal Constitucional.

Sense compareixences

Tant el PSPV com Compromís van advertir que el nou retard de 15 dies hàbils, que en són 20 en el calendari real, podria provocar que no hi haguera cap compareixença fins a juny, quasi set mesos després que s’aprovara en el ple. Els seus càlculs es basen en el fet que una vegada s’acorde el pla de treball i es vote (serà en dos dates distintes), hi haurà un període de quasi dos mesos entre el termini perquè es remeta la documentació i el temps per al seu estudi, una cosa que, amb festes de Pasqua pel mig, demoren el seu ritme.

“PP i Vox estan convertint la seua majoria en la Mesa en un instrument de censura política”, ha assenyalat Pla. “Demanem que es respecten els nostres drets fonamentals a l’exercici del càrrec i que es convoque immediatament la comissió d’investigació per a debatre els plans de treball presentats”. Compromís, amb el seu recurs, exigix que es revoque l’acord adoptat per la Mesa i que es permeta avançar en la investigació per a aclarir què va fallar en la gestió de les inundacions que van causar 227 víctimes mortals i quines mesures han de prendre’s per a evitar futures catàstrofes.

