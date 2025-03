José María Ángel: “Eixirem molt més forts”

El comissionat del Govern per a la reconstrucció i exsecretari autonòmic d’Emergències, José María Angel, ha conclòs la seua participació en el Fòrum del Municipalisme que organitza Levante-EMV, i que hui celebra la seua segona jornada en la Fundació Bancaixa, enviant un missatge d’optimisme: “Vull enviar un missatge d’esperança: que, davant d’una catàstrofe de magnitud, no cal ser autocomplaents, sinó autocrítics. I podem viure amb l’esperança que eixirem molt més forts”.

Ángel, exsecretari autonòmic de Seguretat i Emergències i exdirector de l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, ha afirmat, a preguntes del director de Levante-EMV, José Luis Valencia, que va faltar anticipació el dia 29 d’octubre: “La nota és de suspens. Jo no estava eixe dia en la presa de decisions, però hi ha una cosa que tothom sap que ha faltat: l’anticipació. Quan u té un problema de salut, es fan proves diagnòstiques. Si Aemet, referència a Europa en tema meteorològic, anuncia en un lloc amb un microclima especial, que alguna cosa passarà eixos dies, el que cal fer és anticipar-se”, ha dit.

El comissionat del Govern per a la Reconstrucció reconeix que no és fàcil treballar amb tant de soroll polític: “No és gens còmode. Dificulta un diàleg que hauria de ser constant per a continuar avançant. L’emergència requerix les respostes amb molt d’assossec a l’hora de donar-les. Les respostes assossegades són obligades en estos casos”, ha manifestat.

Un comité necessari

José Maria Ángel ha assegurat que la coordinació amb la Generalitat Valenciana és “francament millorable” i ha donat importància a la necessitat de comptar amb gent especialista, amb talent: “Hem fet el primer pas creant un comité d’experts de la societat civil, del món acadèmic, dels col·legis professionals… Hem recorregut a gent experta, com dos valencians que van estar en les reconstruccions de Manhattan o de Tòquio”.

El comissionat ha deixat clar que el paper dels alcaldes dels municipis afectats ha sigut “exemplar” i que no es pot faltar al respecte a la democràcia amb insults com n’hi ha hagut en alguns municipis “al crit de ‘parla’m espanyol’”, a més d’afirmar que la reconstrucció necessita, com en els casos de les vivendes, complir molts tràmits i milers de milions d’euros.

