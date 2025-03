L’Ibex 35 perd un 1,17 % arrossegat per les caigudes de Grifols

L’Ibex 35 perd un 1,17 % en borsa fins als 13.102 punts, arrossegat per Grifols i la banca. La farmacèutica catalana descendix per damunt del 5 % fins a un preu per acció de 9,89 euros, després de conéixer-se que la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) va remetre un informe al jutge en el qual acusava la firma de “vulneració sistemàtica de les normes d’informació financera”. Li seguixen Sacyr (-2,80 %), CaixaBank (-2,74 %), Santander (-2,67 %) i Unicaja (-2,51 %). Indra és el valor que més puja en la sessió d’este dilluns (+2,73 %) pel context actual de rearmament europeu, seguit d’Enagás (+2,36 %) i Redeia (+1,28 %).

En el document remés al jutge instructor José Luis Calama, avançat per El Mundo a última hora del divendres de la setmana passada, el regulador borsari especifica que l’expedient obert contra Grifols va respondre a la recepció d’informació financera regulada “amb dades inexactes o no veraces en els exercicis 2021, 2022 i 2023”. La CNMV creu que l’alta direcció de la companyia, copada per la família Grifols, va actuar “amb dol continuat”.

En el pla empresarial espanyol també destaca el viatge de Duro Felguera a Algèria diumenge passat, dos dies abans del possible final del preconcurs de creditors sol·licitat el mes de desembre. La firma va acudir a este país amb l’objectiu de desbloquejar el projecte de Djelfa, una cosa que suposaria arribar a un acord amb l’empresa energètica algeriana Sonelgaz, que va demanar una indemnització d’uns 413 milions d’euros.

En l’àmbit internacional, el nou líder del Partit Liberal del Canadà, Mark Carney, que previsiblement succeirà l’actual primer ministre, Justin Trudeau, al capdavant del país, ha promés este diumenge que el seu govern mantindrà els aranzels imposats a l’Administració de Donald Trump “fins que els estatunidencs ens mostren respecte”.

En els primers compassos d’esta jornada, els principals ascensos dins de l’Ibex 35 els marcaven Indra, que pujava un 1,44 % en l’obertura, i Ferrovial (+1,09 %), mentres que en el costat dels descensos sobreeixien Grifols, que es deixava un 0,91 %, i Cellnex (-0,44 %).

Les principals borses europees també obrien en “verd”, amb pujades del 0,48 % per a Frankfurt, del 0,39 % per a París i Milà, en cada cas, i del 0,07 % per a Londres.

En l’obertura del mercat borsari, el preu del barril de petroli de qualitat Brent, referència per al Vell Continent, se situava en 70,36 dòlars, sense variació, mentres que el Texas queia un 0,01 %, fins als 67,03 dòlars.

En el mercat de les divises, la cotització de l’euro enfront del dòlar es col·locava en 1,0819 “bitllets verds”, en tant que en el mercat de deute, l’interés exigit al bo a 10 anys escalava fins al 3,492 %.

Suscríbete para seguir leyendo