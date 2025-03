Les pluges de març amenacen de fer disparar les al·lèrgies esta primavera

Març començarà plujós. Almenys així ho determinen les previsions de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), que pronostiquen precipitacions fins al pròxim cap de setmana. Més enllà del gir meteorològic després d’un hivern suau i estable, la pluja pot suposar una bolcada en l’inici de la temporada d’al·lèrgies, amb un inici de la primavera amb més quantitat de pol·len en l’ambient i, per tant, més risc per a les persones al·lèrgiques.

“Si plou esta setmana i, després, fa bon oratge, amb temperatures elevades, pot haver-hi un pic de pol·len important”. És la predicció de la presidenta de l’Associació Valenciana d’Al·lergologia i Immunologia Clínica (Avaic), Carmen Andreu, que explica que no és només determinant si hi ha precipitacions o no la setmana que ve, sinó també l’evolució posterior. Si fa calor, la pol·linització dels arbres i plantes es dispararà. Si fa fred, circumstància poc probable, la generació d’espores es detindrà. I si fa calor, però plou de nou la quinzena següent, suposarà també un alleujament per als al·lèrgics, “perquè el pol·len es depositarà en terra”, afig l’especialista.

Evolució del pol·len en suspensió setmanalment a València durant este 2025 / AVAIC

En l’actualitat, la quantitat acumulada de pol·len en suspensió és de 410 grans per metre quadrat a València ciutat —corresponen al xiprer i l’ortiga o parietària, principalment—, segons els registres de l’estació d’Avaic. A Alacant, la xifra és inferior, amb 308 grans per m² i nivells mitjans de parietàries; a Castelló, el registre és de 326 grans, amb presència destacada de xiprer i alternària. La tendència és ascendent, una tònica habitual per a esta època de l’any, i s’espera un pic coincidint amb l’inici de la primavera. Segons Andreu, “tenim presència de xiprer en nivells habituals, d’ortiga i de parietària”, la qual “s’ha avançat un poc”. “És la tendència dels últims anys”, agrega.

Eixir al carrer amb mascareta pot ajudar a alleujar els símptomes de l’al·lèrgia? / Europa Press

Quan es va produir el pic l’any passat? Segons els registres de la Societat Espanyola d’Al·lergologia i Immunologia Clínica (Seaic), va ser el 16 de març, quan es van acumular 2.401 grans de pol·len per metre quadrat en el Cap i Casal. Llavors, entre el 7 i el 8 de març es van produir tímides precipitacions, que van disparar la pol·linització; una situació que es podria repetir enguany, però amb pluges més intenses. Els nivells elevats d’espores en l’ambient es van mantindre alts durant mes i mig, aproximadament.

Com s’espera la primavera

Es produïsca o no este pic inicial, l’estació de risc per als al·lèrgics es preveu similar a la dels últims exercicis: una temporada més llarga, estesa fins al mes de juny i sense pics extrems de pol·len en suspensió. Com explica l’al·lergòloga, “és resultat dels hiverns suaus i les temperatures més càlides” dels últims anys.

La passada tardor va ser la més plujosa dels últims 35 anys, amb el 29 d’octubre marcat en roig en el calendari per les seues històriques precipitacions, amb fins a 771,8 litres per metre quadrat a Turís en només 24 hores. Esta circumstància condiciona el pol·len d’esta primavera? “El nostre expert en biologia ha determinat que no —explica Andreu—. Al donar-se de manera concentrada en poques jornades, no sembla que vaja a influir”.

Influència de l’entorn

Els factors de risc són canviants entre les diferents comarques. En les del litoral, els àcars de la pols són el principal factor de risc, “a causa de la humitat”. En l’interior, en canvi, estos són menys preocupants que el pol·len de diverses espècies florals. “Són zones amb molts pacients al·lèrgics a un gran nombre de plantes”, especifica Andreu.

Genèticament, les persones tenen més o menys predisposició genètica a les al·lèrgies, però estes es desenrotllen en funció d’aquelles partícules a les quals estan exposades. Això explica per què persones que “han nascut en un altre país desenrotllen al·lèrgies quan fa determinats anys que viuen ací”. Estes solen experimentar uns anys de millora per tallar l’exposició als al·lergògens del seu entorn anterior, però “després en desenrotllen de nous”.

Recomanacions per als al·lèrgics

L’al·lergòloga, que exercix en l’hospital del Baix Segura, llança diversos consells per a les persones al·lèrgiques. El primer és consultar la pàgina web d’Avaic per a conéixer la quantitat de pol·len en suspensió. I el segon i més important: “És recomanable que els afectats isquen al carrer amb mascareta tipus FFP2 i ulleres de sol, en els dies de molt de vent, a més d’intentar estar poc de temps en el carrer”. En esta línia, Andreu aconsella ventilar les vivendes, però no fer-ho ni a primera ni a última hora, quan “hi ha més humitat en l’ambient i el pol·len està més esponjós i present en l’aire”, ni estendre la roba a l’aire lliure per a evitar que s’apeguen els grans de pol·len.

